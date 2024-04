NOTARESCO: CINQUE AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE, INDAGINI IN CORSO

NOTARESCO – Cinque auto e una porzione di un magazzino di un esercizio commerciale sono andate a fuoco poco dopo la mezzanotte a Notaresco (Teramo), lungo la SS150. Per cause da accertare, l’incendio ha interessato cinque mezzi in sosta sotto una tettoia esterna in cui si trovavano una BMW Serie 2, una Mercedes Classe E e una Mazda 6, distrutte, oltre a una Land Rover Discovery parzialmente incendiata e un Fiat Doblò che ha riportato solo danni dovuti al forte calore.

Le fiamme hanno provocato anche il crollo di alcune porzioni della copertura in eternit della tettoia. Le fiamme si sono propagate al vicino magazzino di un esercizio commerciale per la vendita di prodotti sanitari, provocando l’annerimento delle pareti e del solaio.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), sono intervenuti con due autopompe, un’autobotte e due fuoristrada con modulo antincendio, evitando la propagazione all’intero locale commerciale. Sul luogo si sono recati anche i Carabinieri di Cellino Attanasio, Notaresco e Giulianova per gli adempimenti di competenza.