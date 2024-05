NOTARESCO: E’ MORTO EX CONSIGLIERE REGIONALE DEL PCI ED EX SINDACO DI GIOVANNANTONIO

TERAMO – La comunità del Partito Democratico esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Di Giovannantonio, già sindaco, amministratore del comune di Notaresco fino al ’93 e Consigliere Regionale del Pci per un decennio fino al 1985.

Scrivono il segretario regionale del Pd Daniele Marinelli e il segretario provinciale di Teramo, Piergiorgio Possenti: “Giovanni si è sempre contraddistinto nel suo agire politico e professionale per l’impegno verso gli altri, verso gli ultimi. Ha contribuito, da protagonista, allo sviluppo della provincia di Teramo e di tutto l’Abruzzo in un periodo storico e politico nel quale le idee e le scelte in settori strategici come la sanità o le infrastrutture hanno segnato notevoli miglioramenti. Vogliamo ricordarlo con affetto e stima. Le nostre condoglianze arrivino alla famiglia del Dott. Di Giovannantonio ed alla figlia Fatima in particolare, dirigente del Pd e portavoce delle Donne Democratiche teramane, alla quale, in questo doloroso momento ci stringiamo con affetto.

Cordoglio dal presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri: “A nome mio e di tutta l’Assemblea legislativa esprimo cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere regionale Giovanni Di Giovannantonio. Medico chirurgo e per lungo tempo sindaco del Comune di Notaresco , è stato eletto in Consiglio regionale per due legislature, ricoprendo ininterrottamente il mandato dal 1975 al 1985. Nel corso della sua vita Di Giovannantonio si è sempre speso con dedizione per la collettività e il suo territorio dando sempre un contributo autorevole e incisivo. Rivolgo un pensiero e le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.