NOTTE BIANCA CITTA’-TERRITORIO: “GRANDE SUCCESSO PER LA SECONDA EDIZIONE”

SCOPPITO – “Grande successo per la seconda edizione della Notte bianca della ‘Città territorio’ che riconferma numeri e presenze dello scorso anno. La Notte bianca, promossa dal Comune di Scoppito e sostenuta dall’amministrazione comunale dell’Aquila, si avvia ormai a diventare appuntamento fisso dell’estate aquilana con eventi per tutti: famiglie, bambini, giovani, meno giovani e sportivi”.

È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa del sindaco di Scoppito, Loreto Lombardi.

La serata di ieri è stata aperta dal performer Matador. A seguire le esibizioni di Tiki Tiki, Cricca, Get Far, Nausica e, a chiusura, il djset di Skin, vocalist degli Skunk Anansie.

Tante le presenze, anche nel pomeriggio, presso il Mammut village, allestito per i bambini, con spettacoli di maghi, trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e un’apposita area giochi. Grande partecipazione anche per i tornei di touch rugby e green volley, per le competizioni di padel e per la prima edizione del Trofeo della città territorio.

Un’iniziativa nata dall’idea dei consiglieri comunali del capoluogo Livio Vittorini e Katia Persichetti e dal vicesindaco del Comune di Scoppito Amedeo Tirabassi che anche quest’anno ha richiamato presenze da tutto il comprensorio Aquilano.

Grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento da parte del sindaco di Scoppito Lombardi: “Un successo riconfermato che non può che farci piacere e invogliarci a fare ancora meglio il prossimo anno. Un risultato, anche quest’anno, che va oltre le nostre aspettative. Continueremo quindi a lavorare per le successive edizioni, in vista anche dell’Aquila Capitale della cultura 2026. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato a questo evento”.

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi commenta: “Dopo il successo dello scorso anno, siamo orgogliosi di riproporre un evento che simboleggia uno degli aspetti più significativi della nostra azione amministrativa e in cui crediamo fortemente: la coesione dei territori. L’obiettivo dell’iniziativa – nata da un’idea dei consiglieri comunali Katia Persichetti e Livio Vittorini che ringrazio per l’impegno -, infatti, è quello di dare concretezza al concetto di città territorio valorizzando il capoluogo in relazione alle sue frazioni e comuni limitrofi. L’Aquila è stata proclamata Capitale italiana della Cultura 2026 anche in ragione del percorso di rigenerazione che non prescinde dalle nostre aree interne e dall’offerta culturale e artistica a portata di tutti, dai giovanissimi alle famiglie”.