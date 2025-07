L’AQUILA – “La stessa organizzazione della nostra Notte Bianca ha favorito la collaborazione tra le proloco del territorio, i due Comuni coinvolti, L’Aquila e Scoppito, e decine di associazioni. Tutti insieme siamo riusciti a proporre un programma ricco e attrattivo, per tutti i gusti, dalla mattina a all’alba, un’ esperienza di sinergia che sarà preziosa anche ben oltre un singolo evento”.

Manca poco, ed è infatti indaffaratissimo negli ultimi preparativi Fabrizio Pace, presidente della Pro loco di Scoppito alla terza edizione della Notte Bianca della Città territorio, in programma domani, sabato 5 luglio, nell’area commerciale di Sassa- Scoppito, che coinvolgerà oltre a Preturo, le frazioni ad anch’esse a nord ovest del capoluogo Sassa Scalo e Cese di Preturo, oltre che al comune di Scoppito.

Tra i vip protagonisti Sabrina Salerno, cantante, showgirl simbolo dei ruggenti anni ’80, Paola Serafini, in arte Lady Janet, vocalist, dj, cantante e bassista, due protagonisti della dance anni ’90, come Dj Molella, storico volto di Radio Deejay, e Corona, sugli altari per successi come The Rhythm of the Night. A presentare Marco Baldini, autore, personaggio radiofonico e televisivo, protagonista con Fiorello di Viva Radio 2.

Ma più che Notte Bianca si dovrebbe parlare di giornata bianca, visto che gli eventi e le iniziative partiranno dalla mattina, con tornei di calcio, rugby touch, padel e basket, escursioni a piedi e in bici e novità di quest’anno, raduni e itinerari di jeep, Vespe e Fiat 500 che attraverseranno per la prima volta anche altri comuni.

“Le adesioni sono state tantissime – ha aggiunto Pace – e il senso dell’iniziativa è innanzitutto quello di coinvolgere altri comuni e frazioni ad ulteriore sviluppo dell’idea di città e territorio. Abbiamo puntato su tre simboli generazionali, quali la Vespa la Jeep e la fiat 500. Ebbene, con le Vespe partiranno da Rocca di Cambio, toccheranno quindi i comuni di Lucoli e di Tornimparte, per ogni comune sarà prevista anche una sosta in luoghi che hanno un valore storico e artistico. Il viaggio delle jeep toccherà Santo Stefano di Sessanio, Fossa e di Sant’Eusanio Forconese. Le Fiat 500 attraverseranno i comuni di Campotosto, di Montereale, di Capitignano, di Barete e di Pizzoli”.

Punto di arrivo Scoppito, al Mammut village, accolti dal Mammut a grandezza naturale, realizzato dall’artista Massimo Piunti, per il fortunato progetto itinerante Terre sonanti ideato da Silvia Di Gregorio, con capofila il Comune di Scoppito. Questo a ricordare che lo scheletro del Mammuthus meridionalis vestinus, oggi grande attrazione al Museo Munda dell’Aquila, è tornato alla luce proprio a Scoppito, nel 1954, tra i meglio conservati di sempre, all’interno di una cava di argilla utilizzata per la produzione di laterizi.

Osserva infine Fabrizio Pace, “in questi anni, soprattutto dopo il terremoto del 2009, è cambiato il rapporto tra città capoluogo e hinterland, non c’è più separazione, ma si sono moltiplicate le occasioni di collaborazione, interazione e sinergia. La Notte Bianca vuole pertanto rafforzare la consapevolezza e l’importanza del vivere in una città territorio”.