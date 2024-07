NOTTE BIANCA CITTA’ TERRITORIO: VITTORINI E PERSICHETTI, “GRANDE SUCCESSO PER EVENTO”

L’AQUILA – “Anche questa seconda edizione della Notte Bianca della città territorio ha fatto registrare uno straordinario apprezzamento da parte del pubblico, con le performance di artisti di fama nazionale e internazionale come Skin e Fargetta, famiglie e cittadini desiderosi di vivere una serata di intrattenimento e condivisione del senso di comunità”.

Così i consiglieri comunali al Comune dell’Aquila Katia Persichetti e Livio Vittorini consiglieri e Amedeo Tirabassi Vice Sindaco di Scoppito all’indomani dell’edizione 2.0 della Notte Bianca della Città Territorio.

ù”Ringraziamo il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e Scoppito Loreto Lombardi, per aver contribuito alla realizzazione di un evento che mancava e che si sta affermando come un appuntamento fisso e atteso dell’estate. Un sincero ringraziamento va poi a tutti coloro che hanno fornito il loro sostegno e impegno nell’organizzazione e ai tanti amministratori, nazionali e locali, che hanno partecipato a dimostrazione di come eventi del genere contribuiscano a rinsaldare il solido legame esistente tra il capoluogo e il suo territorio”

“E’ stata una serata riuscitissima – concludono i tre amministratori – se la prima edizione è stata quella dell’esperimento, questa è stata quella della conferma. Volevamo un evento che unisse la città e il territorio e la risposta che abbiamo avuto è la dimostrazione di essere riusciti nell’intento. Sport (tra i momenti più emozionanti la premiazione degli eroi dello scudetto dell’Aquila rugby del 1994 con tanto di proiezione della meta di Gerber sui maxischermi) cultura, giochi e il nostro Mammut a fare da cornice alla serata musicale dove, la scelta di una qualità artistica degli ospiti così elevata, è stato un segno tangibile di come vogliamo migliorarci ogni anno sempre di più” concludono Persichetti, Vittorini e Tirabassi.