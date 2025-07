NOTTE BIANCA CITTÀ TERRITORIO: VITTORINI, “MESSAGGIO DI INCLUSIONE, L’ANNO PROSSIMO INTERO WEEK END”

LAQUILA – “La Notte bianca della città territorio è diventata non solo un appuntamento tra i più importanti del cartellone estivo aquilano: ha creato e consolidato una solida rete tra associazioni, pro loco e Comuni, è diventata una iniziativa che non si risolve nel grande spettacolo serale, ma dura tutta la giornata, e la nostra intenzione è ora di estenderla all’intero weekend e di allargarla ad un numero ancora maggiore di frazioni” .

Questo il bilancio e le prospettive tracciati del consigliere comunale dell’Aquila Livio Vittorini, di Fdi, presidente commissione Bilancio, sulla Notte Bianca della città-territorio, che si è svolta sabato scorso con gran finale nell’area commerciale di Sassa- Scoppito con oltre 10mila persone partecipanti. Ad organizzarla le proloco di Preturo, e delle frazioni ad anch’esse a nord ovest del capoluogo, Sassa Scalo e Cese di Preturo, oltre che al Comune dell’Aquila e al comune di Scoppito.

Tra i vip protagonisti Sabrina Salerno, Lady Janet, Dj Molella e Corona, a presentare Marco Baldini. Tantissimi gli eventi e le iniziative partite però dalla mattina, con tornei di calcio, rugby touch, padel e basket, escursioni a piedi e in bici e novità di quest’anno, spettacoli, raduni e itinerari di jeep, Vespe e Fiat 500 che attraverseranno per la prima volta anche altri comuni, ed ancora visite guidate, spettacoli di strada, mostre.

“Di fatto sono stati coinvolti, in particolare con gli itinerari dei raduni motoristici ben dodici comuni perché noi crediamo fermamente nella città territorio, seppure l’evento sia focalizzato a Preturo, Sassa e Scoppito. L’anno prossimo proveremo ad incrementare il coinvolgimento delle altre frazioni e comuni del territorio e di ampliare l’iniziativa su due giornate, con maggiore coordinamento, evitando la sovrapposizione che c’è stata in questa edizione con altri eventi concomitanti, mi riferisco in particolare alla Corsa del Cappello di Paganica, e lo spettacolo di Nino Frassica ai Cantieri dell’Immaginario”

Un tema centrale della Notte bianca, afferma poi Vittorini, “è stato quello dell’inclusione, abbiamo scelto di far aprire la serata all’esibizione dei ragazzi dell’associazione Camelot e mi sento di fare un ringraziamento di cuore a loro, perché ci hanno portato dieci minuti di rappresentazione teatrale toccante, invitando il pubblico a riflettere realmente sull’importanza di piccoli gesti quotidiani che possono dare una grossa forza, un grosso contributo alla vita di questi ragazzi e queste ragazze veramente straordinari”.

Lo sport poi “rimane per la nostra amministrazione un veicolo straordinario di aggregazione e di socialità valorizzando quei campi sportivi come quello di Scoppito quello di Preturo che sono stati riqualificati tramite i fondi del Pnrr”.