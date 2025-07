NOTTE BIANCA DELLA CITTA’ TERRITORIO: OLTRE 10MILA PERSONE NEL MEGA CONCERTO CONCLUSIVO

L’AQUILA – Sono state oltre 10mila le persone, da un primo calcolo effettuato anche mediante i droni, che hanno partecipato alla terza edizione della Notte Bianca della città-territorio, che si è svolta sabato con gran finale nell’area commerciale di Sassa- Scoppito.

Ad organizzarla le proloco di Preturo, e delle lfrazioni ad anch’esse a nord ovest del capoluogo, Sassa Scalo e Cese di Preturo, oltre che al Comune dell’Aquila e al comune di Scoppito.

Tra i vip protagonisti Sabrina Salerno, cantante, showgirl simbolo dei ruggenti anni ’80, Paola Serafini, in arte Lady Janet, vocalist, dj, cantante e bassista, due protagonisti della dance anni ’90, come Dj Molella, storico volto di Radio Deejay, e Corona, sugli altari per successi come The Rhythm of the Night. A presentare Marco Baldini, autore, personaggio radiofonico e televisivo, protagonista con Fiorello di Viva Radio 2.

Tantissimi gli eventi e le iniziative partite però dalla mattina, con tornei di calcio, rugby touch, padel e basket, escursioni a piedi e in bici e novità di quest’anno, spettacoli, raduni e itinerari di jeep, Vespe e Fiat 500 che attraverseranno per la prima volta anche altri comuni.

L’obiettivo è stato quello di unire i territori, far vivere non solo il centro storico aquilano, ma portare anche gli aquilani a scoprire i paesi vicini

Senza intoppi l’organizzazione, con le navette predisposte per evitare l’ingresso delle auto nell’area interessata.