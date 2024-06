NOTTE BIANCA L’AQUILA: VIDEOGAME ONLINE PER SCOPRIRE LE INIZIATIVE IN ANTEPRIMA

L’AQUILA – Si chiama “DanteRun” il videogame on line attraverso il quale è possibile scoprire alcune delle iniziative che verranno proposte in occasione della Notte Bianca della città dell’Aquila, prevista per sabato 15 giugno.

Il gioco, semplice e intuitivo, consentirà all’utente, al termine di ogni livello superato, di conoscere in anteprima quali eventi saranno inseriti nel programma della manifestazione che verrà reso noto nei prossimi giorni.

La piattaforma, gratuita, è raggiungibile attraverso il seguente link: https://danterun.nottebiancaaq.it oppure dai canali social dell’evento Facebook e Instagram della Notte Bianca.

Fb: https://www.facebook.com/nottebiancalaquila

Ig: https://www.instagram.com/nottebiancalaquila?igsh=OTZqMjZyeDByamww

La manifestazione, che si svolgerà in centro storico, è promossa e sostenuta dal Comune dell’Aquila che dallo scorso mese di maggio organizza gli appuntamenti dei “Venerdì in centro delle famiglie”, dedicata principalmente a bambini, ragazzi e ai loro genitori.