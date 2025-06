NOTTE DA INCUBO A FOSSACESIA: 25ENNE TRASCINATA FUORI DALL’AUTO, IL RAGAZZO LA SALVA DALLO STUPRO

FOSSACESIA – Una notte da incubo quella vissuta tra mercoledì e giovedì da una coppia, 29 anni lui e 25 lei, a Fossacesia (Chieti), nei pressi della statale 16.

Intorno all’una – riporta Il Centro – i due si trovavano in auto, appartati non lontano dal lungomare, in un punto vicino a un canneto, quando all’improvviso uno sconosciuto, di origine straniera e armato di bastone, si è avvicinato col favore delle tenebre e ha cominciato a colpire con violenza il parabrezza, fino a danneggiarlo, per poi trascinare fuori la ragazza tentando di stuprarla.

Il ragazzo con lei, di quattro anni più grande, ha subito reagito, prima urlando per chiedere aiuto – momenti terribili, perché il violentatore non sembrava avere alcuna intenzione di fermarsi – poi, senza perdere lucidità, è sceso dall’auto, ha raggiunto il bruto e ingaggiato una colluttazione. L’aggressore è poi dato alla fuga a piedi, nella vegetazione circostante.

Entrambi i ragazzi sono finiti in ospedale, a Lanciano, senza ferite gravi ma profondamente segnati dall’inquietante episodio. Lui ha riportato contusioni, principalmente a un polso e a una spalla, giudicate guaribili in dieci giorni; alla ragazza, invece, sono state diagnosticate una serie di escoriazioni: se la caverà in cinque giorni.

Sono ora i carabinieri della compagnia di Ortona, competenti per territorio e coordinati dalla procura della Repubblica di Lanciano, a indagare per individuare l’autore di questo episodio inquietante e non inedito. Già in passato, nella stessa zona, si sono infatti verificati assalti simili, dall’evidente movente a sfondo sessuale. Non si può escludere che il responsabile sia lo stesso.

La caccia all’uomo continua.