NOTTE DEI SERPENTI 2025: ANCHE ROCCO HUNT SUL PALCO DELLO STADIO DEL MARE DI PESCARA

PESCARA – A cinque giorni da La Notte Dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale, viene annunciato un nuovo ospite che si esibirà domenica 20 luglio di fronte al pubblico dello Stadio del Mare di Pescara: Rocco Hunt.

Il poeta urbano da 40 dischi di platino e un disco di diamante collezionati tra Italia, Spagna e Francia, che vanta oltre 2.5 miliardi di stream totali, è ancora una volta protagonista delle playlist estive con il brano, insieme a Noemi, “On Ma” (Epic Records/Sony Music), disponibile in radio e sulle piattaforme digitali.

Il suo ultimo progetto discografico è “Ragazzo di giù” (Epic Records / Sony Music Italy) album che unisce il realismo del rap urbano con un’estetica sonora versatile e che vede la collaborazione di tanti artisti. È in corso la tournée estiva “Ragazzo di giù Tour 2025” che si chiuderà con le date evento alla Reggia di Caserta del’11 settembre e all’Unipol Forum di Milano il 6 ottobre.

“Sono molto felice di ritrovare Rocco Hunt alla Notte dei Serpenti – afferma Enrico Melozzi – Lo conobbi al suo esordio sanremese, quando vinse tra le Nuove Proposte: passammo nottate insieme nella sua camera, parlando di musica, sogni e futuro. Si creò subito un legame forte, autentico. Negli anni ci siamo incrociati più volte: ho curato l’arrangiamento del suo brano “Ho scelto me” e l’ho diretto sul palco dell’Ariston pochi anni fa, nella serata delle cover, in un medley straordinario con Ana Mena che ha avuto un grandissimo successo. Ritrovarci oggi è la conferma che certi legami non si spezzano mai. Condividiamo la stessa rabbia creativa, la stessa urgenza espressiva. L’Abruzzo e la Campania, terre di tradizioni fortissime, si incontrano in un abbraccio musicale che parla di radici, identità e futuro”.

Dopo il successo della 2ª edizione – con oltre 20.000 persone presenti allo Stadio del Mare di Pescara – e l’ottimo risultato in termini d’ascolto per la messa in onda in prima serata su Rai2, sarà nuovamente Andrea Delogu a condurre la kermesse, che andrà in onda in prima serata su Rai2.

Gli altri artisti che si esibiranno in qualità di ospiti e che sono già stati annunciati sono: lo special guest da 40 album in 3 lingue Riccardo Cocciante, la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini, la cantautrice Paola Turci, il cantante e performer Filippo Graziani e il cantante e tenore Piero Mazzocchetti. Sarà inoltre presente il pupazzo più amato del Nostro Paese: Topo Gigio. Per l’occasione ha mandato un videomessaggio speciale. Due primati nazionali si esibiranno sul palco in questa edizione: Le Farfalle Olimpiche e La Banda Dell’esercito.

Con La Notte Dei Serpenti Enrico Melozzi vuole omaggiare la cultura, la musica e la tradizione abruzzese. Un omaggio fin dal nome della kermesse, che rimanda al celebre culto di San Domenico, che culmina nell’antichissimo rito della “Festa dei Serpari” a Cocullo (L’Aquila).

Il pubblico de La Notte dei Serpenti potrà ascoltare i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti, inediti ma fedeli all’autenticità dei testi originali in dialetto e alla loro poetica.

Il fil rouge della kermesse sarà inoltre ancora una volta la fusione delle melodie popolari con la musica contemporanea attraverso la “pop-izzazione” del dialetto abruzzese e la “dialettizzazione” del pop.

È disponibile dal 30 giugno sulle piattaforme streaming e in digital download l’album live “La Notte Dei Serpenti 2024” che contiene le registrazioni live dei canti popolari che sono stati proposti nel corso dell’evento dello scorso anno, suonati dai musicisti abruzzesi, accompagnati dall’orchestra dei serpenti diretta dal Maestro Enrico Melozzi (https://open.spotify.com/album/5jLS097vecyEQjZhDssQpx?si=jGj4SOXaT0KMFH7C-Hv_JQ – https://music.apple.com/it/album/la-notte-dei-serpenti-2024/1821244731 https://music.amazon.com/albums/B0FDH2LYY7)

La kermesse vede la collaborazione dell’Associazione Cori d’Abruzzo Chorus Inside che promuove la coralità regionale attraverso eventi ed attività formative e della “Federazione Cori Italiani Chorus Inside Aps Ets”, che ha come scopo la promozione, lo studio, la pratica, l’approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e dell’arte in genere e mette in rete cori regolarmente iscritti su tutto il territorio nazionale italiano.

L’evento è a ingresso gratuito.

La Notte dei Serpenti è un evento promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara.