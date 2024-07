NOTTE DEI SERPENTI A PESCARA: DIVIETO CONSUMO BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E ABBANDONO RIFIUTI

PESCARA – In occasione della “Notte dei Serpenti”, che si terrà domani, sabato 20 luglio, a Pescara, il sindaco Carlo Masci ha emesso un’ordinanza per il divieto di consumo bevande in bottiglie di vetro e abbandono rifiuti.

Nell’area interessata, presso lo Stadio del Mare, Largo Mediterraneo, dalle ore 19 fino al termine della manifestazione, si legge nell’ordinanza, è disposto: “divieto di consumo di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o alluminio; divieto assoluto di abbandono di rifiuti”.

La manifestazione è stata ideata e diretta artisticamente dal maestro Enrico Melozzi e ospiterà grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale, come Al Bano, Colapesce Dimartino, Coma_cose, Filippo Graziani, Giovanni Caccamo, Noemi e Umberto Tozzi.