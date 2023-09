NOTTE DEI SERPENTI A PESCARA: PICCO DEL 10,5% DI SHARE NELLA SECONDA SERATA SU RAI UNO

PESCARA – Dopo il successo live a luglio allo Stadio del Mare di Pescara con oltre 10.000 spettatori, “La Notte dei serpenti”, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, è andato in onda ieri sera su Rai 1 in seconda serata aggiudicandosi la seconda serata con l’8.9% di share (con 644.000 spettatori) con un picco del 10.5% con 1.054.000 spettatori nell’anteprima (media del 9.7% con circa 850.000 spettatori)!

“Sono incredulo di fronte a questi risultati che dimostrano che c’è un enorme interesse del pubblico nella tradizione abruzzese, che l’elaborato che abbiamo proposto è stato premiato, che da oggi in poi l’Abruzzo esiste televisivamente, che i nostri canti non hanno nulla da invidiare alle altre tradizioni popolari. È un dato di fatto, La Notte dei Serpenti è stato un successo. Ringrazio Angelo Bozzolini che con il suo talento registico ha garantito un programma strepitoso, ringrazio Confimi per aver sostenuto economicamente il programma, e abbraccio con affetto Marco Marsilio e tutta la Regione Abruzzo per aver creduto in me e avermi affidato questa operazione di rilancio della mia terra natia”, dichiara il Maestro Enrico Melozzi.

“Il risultato de La Notte dei Serpenti è una grande soddisfazione – afferma il regista Angelo Bozzolini – Avendo vinto la sfida degli ascolti riceviamo la conferma che, quella che a noi da subito è sembrata una grande operazione televisiva figlia di uno straordinario progetto artistico e musicale, ha convinto a livello nazionale. Non era scontato che un racconto potenzialmente locale, potesse mettere d’accordo tutti ma, come sempre accade, la grande arte diventa paradigma”.

Ad aprire la prima edizione de La Notte dei Serpenti è stato Mr.Rain, accompagnato dal coro dei Piccoli Cantori Della Pace, con “Nu seme Nu”, un’inedita versione di “Supereroi” (brano presentato al Festival di Sanremo 2023) impreziosita dal ritornello riscritto per l’occasione in dialetto abruzzese.

Giusy Ferreri ha prestato la sua inconfondibile voce a “Mare Maje (Scura Maje)”, uno dei canti della tradizione popolare abruzzese.

Sul palco anche Gianluca Grignani per un’emozionante esibizione di “Quando ti manca il fiato” (brano in parte registrato a Teramo e co-firmato e prodotto insieme ad Enrico Melozzi che per lui ha diretto l’orchestra del 73° Festival di Sanremo) e di “Destinazione Paradiso”, quest’ultima realizzata con nuovi arrangiamenti legati alla tradizione abruzzese e con l’accompagnamento del coro in nuove parti in dialetto inserite nel testo di uno dei più grandi successi del cantautore.

Tutti gli arrangiamenti, le armonizzazioni, le orchestrazioni e le composizioni sono stati curati del direttore artistico e musicale Enrico Melozzi che ha diretto l’Orchestra dei Serpenti, composta da Marco Dirani (basso), Nicola Costa e Alberto Barsi (chitarra elettrica) , Salvatore Mufale (tastiere), Roberto Junior Spina (batteria), Alberto Barsi (chitarra elettrica), Danilo Di Paolonicola (organetto), Gionni Di Clemente (chitarre), Armando Rotilio e Martina Zecca (voci e tamburelli), Christian Di Marco (ciaramella), Carmelo Colajanni (strumenti a fiato vari), Alessandra Ventura, Martina Zecca, Teresa Scalese, Anna Azzola, Stellina, Franco Palumbo Roppoppò, Cinzia Cantoresi, Angela Cantoresi, Elena Cicconi, Monica Dezzi, Cristiana Falconi e Letizia Serpentini (voci). Il M° Melozzi, oltre a dirigere, ha suonato una chitarra romantica del 1816, appartenuta a suo nonno, e ha anche interpretato alcuni brani come cantante.

A rendere ulteriormente particolari le esibizioni sono state le coreografie realizzate dal corpo di ballo composto da Lusymay Di Stefano (prima ballerina), Federica Sestili, Laura Espositi e Claudio Cirsone.

Il concertone de La Notte dei Serpenti è stato promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara. La Notte dei Serpenti è stato realizzato con il contributo del main sponsor Confimi Industria Abruzzo e di BPER Banca, Strever S.p.A. e Excelsior e il supporto del Comune di Teramo.