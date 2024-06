NOTTE DEI SERPENTI: ALESSANDRINI, “REGIONE SPENDE MEZZO MILIONE E TAGLIA FONDI A SERVIZI ESSENZIALI”

L’AQUILA – “Purtroppo, sembra di trovarsi di fronte a uno show americano dove si compra una valigia all’asta senza conoscerne il contenuto e solo dopo averla portata a casa si scoprirà se è stato un vero affare o un bidone. È un po’ questo il dramma con cui si vede amministrare le risorse dei cittadini abruzzesi da parte del centrodestra regionale: senza oculatezza, senza chiarezza, senza ragionevolezza”.

Lo dichiara in una nota Erika Alessandrini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle.

Il caso è quello del finanziamento di 500 mila euro per lo spettacolo della Notte dei serpenti, che si terrà a Pescara il prossimo luglio, “ma che lo scorso anno è costato esattamente la metà”.

“Per l’edizione del 2024 la Regione vuole erogare una montagna di euro al buio – aggiunge -, senza che sia stato presentato un progetto o un programma con ospiti tali da giustificarne il costo e soprattutto senza che vi sia contezza dell’opportunità di una simile spesa per un evento di una sola serata, trasmesso come lo scorso anno in differita sulla Rai. Senza nulla togliere al valore artistico della manifestazione, che non è qui in discussione, le perplessità sorgono riguardo l’erogazione di un contributo così ingente, in assenza di programma, e in un momento di mancanza di risorse per settori essenziali per la vita degli abruzzesi”.

“Non possiamo permetterci di spendere mezzo milione di euro per una serata in musica pagata con i soldi dei cittadini, nel momento in cui proprio per carenza di finanziamento si tagliano le corse degli autobus nell’area metropolitana pescarese, si trascurano i centri di recupero e assistenza per il disagio minorile che vivono in perenne incertezza di fondi, si abbandonano gli agricoltori che chiedono disperatamente aiuto per i danni da peronospora. Se la Regione ha queste risorse disponibili confermi il finanziamento dello scorso anno alla Notte dei serpenti e dia le risorse aggiuntive reperite, invece che ai cantanti, agli abruzzesi che ne hanno disperatamente bisogno per sopravvivere”, conclude Alessandrini.