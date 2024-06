NOTTE DEI SERPENTI: CERCASI VOLONTARI PER MAXICONCERTO DI PESCARA FINANZIATO CON 200MILA EURO

PESCARA – E’ in cerca di volontari La Notte dei Serpenti, il concerto di Pescara di sabato 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Finanziato dalla Regione, nella legge di bilancio 200mila euro l’anno, per tre anni, per un totale di 600mila euro.

I volontari devono essere automuniti e della provincia di Pescara, e ruoli disponibili sono quelli di runner (supporto logistico e gestione delle commissioni), collaboratori backstage (assistenza dietro le quinte durante le prove e lo spettacolo), accompagnamento artisti (supporto e accompagnamento per gli artisti durante l’evento), catering ( aiuto nella preparazione e distribuzione dei pasti per il team e gli artisti) e “supporto generale alla produzione (varie mansioni necessarie per il successo dell’evento);

Il periodo di impegno va dal 6 al 21 luglio. Le disponibilità dei volontari saranno valutate per determinare il periodo e le mansioni specifiche.

“Perché partecipare?”: la nota della Regione spiega che è “un’opportunità unica per vivere un’esperienza totalizzante nel settore dello spettacolo e la possibilità di lavorare a stretto contatto con professionisti del settore. Un ambiente dinamico e stimolante che arricchirà il bagaglio personale e professionale di ciascuno dei partecipanti. La partecipazione è volontaria e non prevede compenso economico”.

Per partecipare occorre compilare il modulo di candidatura al seguente link: https://forms.gle/SB9CA9eXkmF9yokj6. La scadenza per l’invio delle candidature è il 25 giugno 2024, a mezzanotte.