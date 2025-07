NOTTE DEI SERPENTI: CONCLUSE A ATRI LE PROVE DELLO SPETTACOLO DURATE 11 GIORNI

ATRI – Si è conclusa ieri, giovedì 17 luglio 2025, l’intensa e appassionante sessione di prove aperte al pubblico del Coro e dell’Orchestra de La Notte dei Serpenti, il grande evento musicale ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi, atteso per domenica 20 luglio 2025 a Pescara.

Per undici giorni consecutivi, dal 7 al 17 luglio, il Teatro Comunale di Atri (Teramo) è stato il cuore pulsante di un’esperienza artistica e collettiva straordinaria. Le prove, aperte ogni giorno al pubblico, sia al mattino che al pomeriggio, hanno attirato un numero impressionante di spettatori: tantissimi atriani, abruzzesi, ma anche appassionati arrivati da altre regioni, tutti accomunati dal desiderio di assistere da vicino al processo creativo di uno degli eventi più significativi del panorama musicale estivo.

Le lunghe file in Piazza Duomo, visibili già dalle prime ore del mattino, sono diventate un simbolo dell’eccezionale coinvolgimento e della fame di cultura che questa iniziativa ha saputo risvegliare. Ogni giornata si è trasformata in una festa della musica e della partecipazione, con un pubblico partecipe, curioso ed emozionato, pronto ad applaudire e sostenere il lavoro degli artisti e del Maestro Melozzi.

“Queste giornate resteranno nella memoria culturale della nostra città – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Atri, il vicesindaco Domenico Felicione – abbiamo vissuto un’esperienza che ha unito qualità artistica e coinvolgimento popolare. Atri ha dimostrato ancora una volta di essere un luogo vivo, capace di attrarre e valorizzare eventi di respiro nazionale. Un ringraziamento speciale al Maestro Melozzi per aver creduto in noi e nel nostro Teatro Comunale: le porte della nostra città resteranno sempre aperte per la sua musica”.

Il Maestro Enrico Melozzi ha voluto salutare così la città di Atri: “Sento una gratitudine profonda per l’accoglienza straordinaria che Atri ci ha riservato. Vedere ogni giorno il Teatro Comunale pieno di persone curiose, attente, entusiaste, è la prova che la musica, quando è autentica e condivisa, riesce davvero a toccare le corde più profonde dell’anima collettiva. Questo progetto nasce per unire, per accendere energie, per coinvolgere le persone nel processo creativo. E qui ad Atri, tutto questo è accaduto nella sua forma più pura. Ringrazio l’Amministrazione Comunale e tutti i cittadini per l’affetto e la partecipazione: porterò con me questo ricordo come uno dei momenti più intensi e veri della mia carriera”.

Con la conclusione di questa fase di prove, La Notte dei Serpenti è pronta a incantare il pubblico di Pescara e televisivo. Atri, dal canto suo, saluta con gratitudine questa straordinaria avventura artistica, già proiettata verso nuove occasioni di incontro e bellezza. Per chi vorrà rivivere insieme ai protagonisti tutte le emozioni dello spettacolo, in Piazza Duomo ad Atri ci sarà anche quest’anno la proiezione della messa in onda dell’evento su Rai2. Un’occasione speciale per celebrare insieme il successo di un progetto che ha saputo unire musica, territorio e partecipazione.