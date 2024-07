NOTTE DEI SERPENTI: MARSILIO, “GRANDE SUCCESSO, SIAMO GRATI A MAESTRO MELOZZI”

PESCARA – “Siamo estremamente soddisfatti di questa seconda edizione della Notte dei Serpenti sia per il grande successo di pubblico che ha riscosso sia per le grandi emozioni che è riuscita a regalare a tutti noi”.

Lo ha sottolineato il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, quasi in chiusura di serata quando è stato chiamato sul palco dalla conduttrice Andrea Delogu insieme al sindaco di Pescara Carlo Masci.

“Alla vigilia avevamo immaginato di far vedere Pescara come non si era mai vista e di mostrare l’Abruzzo come non si era mai sentito prima. È così è stato – ha detto il Presidente- ma ora sarà altrettanto emozionante rivedere l’intero spettacolo in prima serata su Rai2. Se dopo ieri sera siamo tutti un pizzico più orgogliosi e consapevoli della bellezza e della ricchezza delle nostre tradizioni popolari, – ha continuato- lo dobbiamo sicuramente al maestro Enrico Melozzi. È stato lui, infatti, – ha sottolineato Marsilio – l’artefice principale di un’operazione culturale e artistica di recupero, di valorizzazione e promozione della nostra cultura popolare che, per troppo tempo, è rimasta chiusa nei cassetti. Un ringraziamento speciale, dunque, a Melozzi – ha concluso- per essere stato il regista ed il protagonista principe di uno spettacolo straordinario ma un grazie di cuore va anche a quanti hanno lavorato per rendere questa manifestazione così bella e partecipata. Non resta che mettersi al lavoro per organizzare la terza edizione de La Notte dei Serpenti. Viva l’Abruzzo