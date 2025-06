ROMA – “La Notte dei Serpenti sta crescendo tantissimo, anche sotto il profilo economico, con un significativo alleggerimento del bilancio regionale. Al terzo anno è un risultato straordinario: abbiamo la partecipazione di sponsor privati regionali, extra-regionali e nazionali, e soprattutto una collaborazione produttiva da parte della Rai, che quest’anno co-produce l’evento, riducendo sensibilmente i costi. Il sogno di portare l’Abruzzo in prima serata sulla rete ammiraglia Rai si è realizzato: oggi possiamo dire che anche in Abruzzo i sogni si avverano, sempre più spesso”.

Lo ha detto il maestro Enrico Melozzi, ideatore e direttore artistico de “La Notte dei Serpenti”, il grande evento di musica, tradizione e cultura popolare promosso dalla Regione Abruzzo, in programma il prossimo 20 luglio a Pescara.

La terza edizione è stata presentata questa mattina, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, nel corso di una conferenza stampa, organizzata su iniziativa dei senatori Guido Liris ed Etel Sigismondi, alla presenza, tra gli altri, oltre del Maestro Melozzi, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dell’onorevole Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo, del sindaco di Pescara Carlo Masci, dell’onorevole Guerino Testa, dei consiglieri regionali Massimo Verrecchia e Luca De Renzis. Presenti anche i rappresentanti dei principali sponsor dell’iniziativa: Fabio Ramaioli, direttore generale di Confimi Industria, Davide D’Atri, amministratore delegato di Soundreef SpA, e Nicola Fabrizio, amministratore delegato di Metamer.

“Cresce l’attesa e cresce anche La Notte dei Serpenti – ha dichiarato Marsilio –. In tre anni abbiamo fatto tanta strada, e lo abbiamo fatto velocemente, grazie in particolare all’estro e alle capacità del Maestro Melozzi, che ha saputo appassionare e far appassionare a questo progetto tutto l’Abruzzo. La Notte dei Serpenti è diventata un appuntamento identitario: tutto l’Abruzzo canta e danza al ritmo di questa straordinaria festa. Ci aspettiamo il 20 luglio a Pescara un altro grande successo, che nelle settimane successive sarà trasmesso in prima serata su Rai, offrendo così una nuova, importante vetrina nazionale per far conoscere le bellezze, la cultura e le tradizioni della nostra regione”.

Nel corso della conferenza stampa sono state annunciate due importanti novità per l’edizione 2025: le prove dello spettacolo si terranno nuovamente nel Teatro Comunale di Atri e saranno aperte al pubblico, come nella scorsa edizione, che ha registrato una grande partecipazione di cittadini e turisti.

Inoltre, il palco verrà posizionato con le spalle al mare, per accogliere un numero ancora maggiore di spettatori e creare un’atmosfera ancora più suggestiva: è attesa anche la partecipazione di imbarcazioni private, che con le loro lanterne illumineranno il mare, offrendo uno sfondo notturno di grande impatto visivo ed emozionale.

L’appuntamento è per domenica 20 luglio allo Stadio del Mare a Pescara: un evento a ingresso libero che porterà sul palco artisti abruzzesi, musicisti internazionali e le sonorità più autentiche della tradizione regionale, reinterpretate in chiave contemporanea.