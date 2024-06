NOTTE DEI SERPENTI: REGIONE, “A VOLONTARI RIMBORSO SPESE, BUONI PASTO E ASSICURAZIONE”

PESCARA – “In merito alla ricerca di volontari per l’organizzazione della prossima edizione de ‘La notte dei serpenti’, si precisa che, come da indicazioni ministeriali, tutti i giovani volontari che saranno selezionati riceveranno un gettone di presenza a titolo di rimborso spese, avranno diritto a buoni pasto e verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato”.

È quanto si legge in una nota dell’Ufficio stampa della Regione a seguito delle polemiche esplose per l’organizzazione del concerto che si terrà sabato 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi, in cerca di volontari non retribuiti e automuniti, che possano lavorare all’evento con varie mansioni, dal 6 al 21 luglio.

L’evento è stato finanziato dalla Regione Abruzzo, nell’ultima legge di bilancio, con 200mila euro l’anno, per tre anni, per un totale di 600mila euro.