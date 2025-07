NOTTE DEI SERPENTI: SPECIAL GUEST COCCIANTE, TURCI, LAMBORGHINI E TOPO GIGIO

PESCARA – Annunciati i primi ospiti della terza edizione de La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto da Melozzi che celebra la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale IN PR.

Dopo il successo della 2ª edizione – con oltre 20.000 persone presenti allo Stadio del Mare di Pescara – e l’ottimo risultato in termini d’ascolto per la messa in onda in prima serata su Rai2, sarà nuovamente Andrea Delogu a condurre la kermesse il 20 luglio dallo Stadio del Mare di Pescara. L’evento prossimamente verrà trasmesso in prima serata da Rai2.

Special guest dell’edizione 2025 Riccardo Cocciante, attualmente impegnato con il suo show “Io…Riccardo Cocciante”, che lo porterà il 12 luglio a Lucca, il 10 agosto a Taormina e il 22 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, nel febbraio 2026 tornerà sui palchi italiani con “Notre Dame de Paris”, l’opera popolare moderna senza tempo più famosa al mondo.

Sul palco inoltre la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini, la cantautrice Paola Turci, il cantante e performer Filippo Graziani e il cantante e tenore Piero Mazzocchetti.

Sarà inoltre presente il pupazzo più amato del Nostro Paese: Topo Gigio. Due primati nazionali si esibiranno sul palco in questa edizione: Le Farfalle Olimpiche e la Banda dell’Esercito.

“La Notte dei Serpenti 2025 sarà una grande celebrazione della musica popolare italiana, con ospiti straordinari che portano con sé storie, successi e legami profondi con l’Abruzzo e anche con il Festival musicale più amato dagli italiani, quello di Sanremo – spiega Enrico Melozzi – Sul nostro palco salirà Riccardo Cocciante, artista immenso, abruzzese per parte di padre – originario di Rocca di Mezzo – e vincitore del Festival di Sanremo 1991 con “Se siamo insieme”. La sua presenza è per noi motivo di grande orgoglio”.

“Con noi anche Paola Turci, con cui ho stretto un legame autentico dopo aver condiviso un’esperienza intensa nell’ultimo anno. È una delle voci più forti, lucide e coerenti della canzone d’autore italiana, vincitrice delle Nuove Proposte nel 1989. Topo Gigio, figura amatissima da generazioni di italiani, è stato la sorpresa dell’ultima serata delle cover al fianco di Lucio Corsi. Per il pubblico abruzzese sta preparando qualcosa di completamente inedito: ironia, poesia e stupore assicurati. Elettra Lamborghini, che mi ha presentato all’ultimo Festival di Sanremo nella serata in cui co-conduceva accanto a Carlo Conti, porterà tutta la sua energia travolgente, trasformando lo Stadio del Mare in una vera e propria esplosione pop. Filippo Graziani, alla sua seconda partecipazione alla Notte, renderà omaggio agli 80 anni dalla nascita di suo padre Ivan, voce unica e patrimonio musicale dell’Abruzzo a tutti gli effetti. Piero Mazzocchetti, grande tenore abruzzese e terzo classificato a Sanremo 2007, interpreterà con voce lirica uno dei canti più profondi e rappresentativi della nostra tradizione”.

“Le Farfalle Olimpiche (le più grandi ginnaste italiane della ginnastica ritmica), con cui condivido da tempo esperienze artistiche intense, porteranno in scena la potenza del gesto atletico unita alla grazia del movimento, creando un dialogo emozionante con la nostra musica. Infine, avremo l’onore di ospitare la Banda dell’Esercito Italiano, che si unirà al coro e all’orchestra sul palco: raggiungeremo così quasi 200 artisti in scena, affiancati da 600 coristi folkloristici disposti sotto il palco. Una cornice imponente, sonora e visiva, mai vista prima”.