NOTTE DEI SERPENTI, VERRECCHIA(FDI): “ABRUZZO PROTAGONISTA, ALTRA SCELTA VIRTUOSA DI MARSILIO”

PESCARA – “Grande successo per l’Abruzzo che grazie alla ‘Notte dei Serpenti’ ieri sera su Rai1 è stato protagonista indiscusso sul palcoscenico televisivo. Gli ascolti Tv in seconda serata, infatti, parlano chiaro: lo spettacolo culturale tutto abruzzese ha fatto registrare 644 mila spettatori pari ad uno share dell’8.90 per cento. Un risultato straordinario per la nostra regione, frutto di scelte virtuose e lungimiranti del presidente Marco Marsilio e della sua squadra di governo”.

È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“La cultura con il suo variegato mondo è sempre stata una priorità della linea programmatica del governo regionale e anche la prima edizione di questo festival, che mira a riscoprire e valorizzare le tradizioni abruzzesi, si è rivelata una grande affermazione in termini di pubblico e di critica. Un mio ringraziamento va al presidente Marsilio, al maestro Enrico Melozzi e a tutti gli artisti che hanno trasformato una valida idea in un capolavoro, tra i tanti di cui è capace il nostro Abruzzo”.