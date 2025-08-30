“NOTTE DELLO SPORT” A PIANELLA: SUCCESSO DELL’EVENTO CON OLTRE TRECENTO ATLETI

PIANELLA – Pianella (Pescara) ha celebrato ieri sera la Notte dello Sport 2025, un appuntamento che ha visto una partecipazione straordinaria di cittadini, associazioni e giovani atleti, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico dedicato ai valori autentici dello sport.

L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale con l’impegno dell’Assessore allo Sport Davide Berardinucci e del Sindaco Taddeo Manella, ha confermato quanto lo sport sia un pilastro fondamentale per la comunità pianellese, capace di unire generazioni e trasmettere insegnamenti di vita.

“La Notte dello Sport – ha dichiarato l’Assessore Davide Berardinucci – è ormai diventata un appuntamento fisso che racconta l’anima della nostra comunità. Lo sport non è solo competizione, ma educazione, amicizia e crescita. Vedere ieri sera tanti ragazzi, famiglie e associazioni insieme è la prova concreta che Pianella crede profondamente in questi valori.”

Sul palco si sono alternate le numerose associazioni sportive locali, che hanno animato la serata con esibizioni e dimostrazioni. Un’occasione non soltanto di festa, ma soprattutto di riconoscimento per il lavoro quotidiano di tecnici, istruttori e volontari che dedicano tempo ed energie alla crescita dei giovani.

“Investire nello sport significa investire nel futuro della nostra comunità – ha sottolineato il Sindaco Taddeo Manella –. Lo sport educa i nostri ragazzi al rispetto, al sacrificio e alla collaborazione. È una palestra di vita che li prepara a essere cittadini consapevoli. La grande partecipazione di ieri è la testimonianza che Pianella sa fare squadra, non solo sui campi da gioco, ma anche nella vita di tutti i giorni.”

La serata ha visto anche la presenza dell’On. Guerino Testa, che ha portato il proprio saluto istituzionale, e di Mirko Basilisco, Vice Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria con delega allo sport e al terzo settore, che hanno voluto sottolineare l’importanza di eventi come questo nel promuovere valori condivisi e opportunità di crescita per le nuove generazioni.

Durante l’evento, l’Amministrazione ha consegnato una targa commemorativa a tutte le associazioni sportive presenti, come segno di gratitudine per l’impegno costante nel promuovere attività e occasioni di socialità. Un gesto simbolico, ma di forte valore, che ribadisce la vicinanza delle istituzioni a chi, ogni giorno, lavora per rendere lo sport un’esperienza inclusiva e formativa.

“NOTTE DELLO SPORT” A PIANELLA: SUCCESSO DELL’EVENTO CON OLTRE TRECENTO ATLETI PIANELLA - Pianella (Pescara) ha celebrato ieri sera la Notte dello Sport 2025, un appuntamento che ha visto una partecipazione straordinaria di cit...