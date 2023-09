NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI: SHARPER TORNA A L’AQUILA, IL PROGRAMMA

L’AQUILA – Una festosa invasione di ricercatori e ricercatrici animerà eventi per tutte le età, organizzati sia nei laboratori che in posti più informali, quali strade, piazze, teatri di molte città. Un’occasione unica di incontro tra ricercatori e cittadini.

Torna all’Aquila domani, venerdì 29 settembre, la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerca e cittadini e promossi dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Curie.

Il programma delle attività previste per la Notte Europea dei Ricercatori è stato presentato oggi 28 settembre nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sala Rivera di Palazzo Fibbioni. SHARPER L’Aquila è organizzato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dal Gran Sasso Science Institute e dal Comune, che ha concesso il patrocinio e un considerevole supporto economico.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2023 ha dichiarato: “Abbiamo creduto e sostenuto SHARPER sin dalla prima edizione, in qualità di partner di progetto europeo e come ente cofinanziatore dell’evento di divulgazione scientifica per il quale ogni anno abbiamo stanziato fondi ReStart e, quest’anno invece, risorse del bilancio comunale. Un cartellone denso di appuntamenti che contribuiscono in maniera sostanziale alla crescita dell’offerta culturale che L’Aquila propone, ormai tutto l’anno, con eventi di alto livello e di respiro nazionale. Come amministrazione, siamo ben lieti di supportare in questa grande avventura i Laboratori Nazionali del Gran Sasso e il Gran Sasso Science Institute che, oltre a riempirci di orgoglio, confermano la vocazione del nostro capoluogo quale città della conoscenza”.

“Quest’anno, inoltre, la Notte Europea dei Ricercatori cade a due giorni esatti dalla presentazione del dossier di candidatura dell’Aquila a Capitale italiana della Cultura 2026, una straordinaria opportunità di rilancio delle aree interne dell’Italia centrale. Tra gli elementi portanti del dossier unitario anche i settori della formazione, innovazione e ricerca, alla base di un percorso condiviso in grado di fare rete e creare sviluppo”.

La volontà di non allontanarsi dal cuore della città in occasione del decennale di SHARPER, ha portato ad una rimodulazione dell’evento che si svolgerà quest’anno lungo il corso principale Vittorio Emanuele ed una parte di Piazza Duomo non soggetta ai lavori di ristrutturazione, oltre alle sedi del Palazzo dell’Emiciclo, del Rettorato del GSSI e della Villa Comunale.

Nel corso della mattinata del 29 settembre oltre 1.500 studenti delle scuole di ogni ordine e grado, accompagnati dai loro insegnanti, saranno coinvolti in attività di laboratorio, dimostrazioni e spettacoli nei luoghi simbolo di Sharper: il Ridotto del Teatro, l’Auditorium del GSSI e l’Emiciclo.

“Torna anche quest’anno la Notte Europea dei Ricercatori con il sempre ambizioso obiettivo di portare nelle strade e nelle piazze la ricerca scientifica – ha commentato Ezio Previtali, direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN – a L’Aquila l’incontro tra scienziati e comunità porta da molti anni il nome di Sharper, che quest’anno offre nuovi spunti grazie ai numerosi partner coinvolti nell’evento. Come direttore dei LNGS tengo molto a questo evento che ci consente di raccontare e spiegare a tutti quello che personalmente considero l’avventura della ricerca scientifica.”

In questa edizione di SHARPER saranno ospiti due scrittori: Dario Menasce, che incontrerà nel pomeriggio il pubblico presso la Libreria Colacchi, e Enrico Pedemonte che affronterà un dialogo incentrato sulla percezione della scienza con Fernando Ferroni, professore del GSSI, nell’Auditorium del GSSI.

Lungo Corso Vittorio Emanuele sarà presente DALLE PARTICELLE AL COSMO, un percorso interattivo che farà viaggiare i visitatori, accompagnati dai ricercatori, dal mondo delle particelle alle galassie, passando per i Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

A seguire gli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia intratterranno i visitatori con spiegazioni di fenomeni geologici, giochi e attività sperimentali alla divertente scoperta dei fenomeni sismici.

A piazza Duomo saranno presenti gli specialisti delle Forze dell’Ordine ed i Laboratori dedicati all’elettronica, chimica, fisica, statistica e arte. Come ogni anno non mancheranno momenti di intrattenimento e spettacolo per bambini all’Emiciclo e alla Villa Comunale con LA PACE DI PIERO e il Planetario (che rimarrà aperto fino alle 17.00 di sabato 30), ma anche per adulti con SCIENCE MOVIE SHOW: LA SCIENZA BATTE IL CIAK (Ridotto del Teatro ore 21.00) un viaggio straordinario tra i più bei capolavori di fantascienza per scoprire le tecnologie e ricerche oggi realtà.

“Questa è una giornata in cui il mondo della ricerca coinvolge i cittadini negli spazi pubblici, nelle nostre strade e nelle piazze”, ha dichiarato la rettrice del GSSI Paola Inverardi. “In questa occasione mi piace ricordare che l’Aquila è una città della scienza e la nostra politica è quella delle porte aperte per dodici mesi l’anno: il mio auspicio è che le persone possano sentirsi coinvolte e partecipi in misura maggiore, e le invito perciò a seguire le tante attività di divulgazione che il nostro personale accademico organizza costantemente”.Non solo scienza e ricerca, ma anche sport: ll 2 ottobre alle ore 18.00, allo stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia, scenderanno in campo per Soccer Match – Sfida di cervelli, le squadre formate dai ricercatori del Gran Sasso Science Institute, dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso – INFN e

dell’Università degli Studi dell’Aquila, per una sfida all’ultimo goal.

Programma completo dell’evento SHARPER-L’AQUILA: www.sharper-night.it/sharper-laquila/

La lista completa delle attività riservate alle scuole è disponibile al link https://www.sharper-night.it/scuole/laquila-scuole/

SHARPER – L’Aquila è organizzato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso con la collaborazione del Comune dell’Aquila e del Gran Sasso Science Institute, a cui si affianca una rete di partner consolidata ormai negli anni e altre importanti realtà scientifiche, culturali e istituzionali del territorio quali la Regione Abruzzo, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, la società biofarmaceutica Dompé, il MAXXI L’Aquila, la Leonardo S.p.A. e l’Associazione Scienza Gran Sasso. Come ogni anno l’evento vedrà la fondamentale partecipazione di Enti e Istituzioni, tra cui Polizia di Stato, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Accademia di Belle Arti, Protezione Civile, Croce Rossa, Istat.

SHARPER ( SHARPER – SHAring Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps ) si svolgerà in 14 città italiane: Ancona, Camerino, Cagliari, Catania, Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni e Trieste, con il coordinamento dall’impresa sociale Psiquadro e realizzato in collaborazione con un consorzio che comprende l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN, il centro della scienza Immaginario Scientifico, l’associazione Observa Science in Society, e 5 Università: Politecnica della Marche, Università di Cagliari, Università di Catania, Università di Palermo, Università di Perugia.

Uno sforzo corale che coinvolte oltre 200 tra istituzioni, partner culturali e Atenei tra i quali : Università di Camerino, Università di Macerata, Università di Genova, e Università di Sassari che coordinano le attività nei rispettivi territori. La collaborazione su tutto il territorio nazionale è rafforzata dall’impegno diffuso di enti di ricerca quali: CNR, INAF e INGV.

Sharper 2023: per la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, oltre 800 eventi organizzati dalle 14 città della rete, con più di 1000 ricercatori e più di 200 partner coinvolti in tutta Italia.

Il 29-30 settembre l’ormai classico appuntamento con la Maratona Sharper: 24 ore di dirette, contributi da tutte le città.

Anche per l’edizione 2023 ampio spazio dedicato a iniziative di informazione e coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado attraverso gli eventi di Researchers@school.

Il progetto SHARPER è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dei progetti Notte Europea dei Ricercatori – azioni Marie Skłodowska-Curie. GA 101061553