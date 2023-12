NOTTI MAGICHE ALLE GROTTE DI STIFFE: VISITE AL BUIO IL 5 E 6 GENNAIO

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Le Grotte di Stiffe iniziano il nuovo anno con le prime visite al buio, doppio appuntamento con le “Notti Magiche” per la Befana 2024, venerdì 5 e sabato 6 gennaio 2024.

Per l’occasione, le Grotte di Stiffe saranno visitabili al buio in due turni (ore 18,15 e 19,45) durante i quali le guide specializzate accompagneranno i visitatori in una suggestiva visita per “fare esperienza” della vera natura della grotta.

L’iniziativa, che ha riscosso grande successo di pubblico in ogni edizione, è nata perché la grotta, senza luci, acquisisce un aspetto ameno e viene vissuta in maniera diversa, con un ritorno sensoriale incredibile. Si sperimenta il vero buio, che solo una grotta può rendere realmente. Solo chi vivrà quest’esperienza potrà capire!

Intanto le Grotte accolgono un grande numero di turisti, che in questi giorni di festa stanno popolando il nostro splendido Abruzzo.

Tanta affluenza di pubblico in questa ultima parte del 2023, che ha fatto registrare numeri da record.

Le Grotte sono sempre aperte su prenotazione, dalle 10,30 alle 18. Si raccomanda di presentarsi in biglietteria 20 minuti prima della prenotazione.

I gruppi possono essere di massimo 20 persone; per informazioni www.visitsandemetrio.it oppure al numero 333/7851582.