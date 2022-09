L’AQUILA – Diretta streaming alle ore 15,00, presso l’auditorium di Palazzo Silone, sede della Giunta regionale dell’Abruzzo all’Aquila, della presentazione di “Nova Eroica Gran Sasso”, manifestazione sportiva che porta per la prima volta in Abruzzo il mondo dell’Eroica, la cicloturistica d’epoca nata a Gaiole in Chianti. Presenti il presidente Marco Marsilio, insieme all’assessore allo Sport Guido Liris.

[mqf-scorrimento]