NOZZE COME MOTORE PER LO SVILUPPO ECONOMICO IN ABRUZZO: OGGI CONVEGNO A FOSSACESIA

FOSSACESIA – Si chiama “Abruzzo, Infinity love – Scenari della Wedding Destination In Abruzzo”, il progetto che sarà presentato oggi, a Fossacesia (Chieti), a enti, amministrazioni comunali e operatori del wedding nell’ambito del convegno ‘Abruzzo come wedding destination esclusiva motore dello sviluppo economico della regione”.

L’appuntamento è alle 9:30 all’Abbazia di San Giovanni in Venere, a organizzarlo è la Camera di Commercio Chieti Pescara, in collaborazione con l’Associazione Wedding Bureau Consulting e Angelo Garini. L’Abruzzo con i suoi paesaggi, la sua storia e le sue tradizioni è in grado di soddisfare le richieste di sposi stranieri alla ricerca del luogo perfetto per celebrare il loro matrimonio in Italia. Dalle ore 15:00, al Parco dei Priori, gli operatori locali interessati potranno incontrare esperti del settore per discutere le opportunità del comparto e ricevere consigli e suggerimenti da mettere in pratica.

Ai lavori parteciperanno Francesca Schunck, presidente dell’Associazione Wedding Bureau, con “Gli scenari dell’Abruzzo Wedding Destination, il matrimonio delle radici e presentazione del portale ‘Abruzzo, Infinity Love’; Angelo Garini, architetto, designer di eventi e Wedding Planner, con “L’Abruzzo: Infinity Love, novità nel panorama nazionale”; Suellen Fernandes e Leonardo Amado, Wedding destination Planner, con “Desideri e richieste degli sposi esteri che scelgono l’Italia come luogo del loro matrimonio”; Massimo Bellomonte, direttore Sposi Magazine, con “L’Italia, la meta più desiderata dagli sposi esteri”; Alessandra Carulli, esperta di promozione turistica territoriale.