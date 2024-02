NUCLEI CURE PRIMARIE: DEL BEATO, “OPPOSIZIONI IMBARAZZANTI, PROTESTE STRUMENTALI IN VISTA REGIONALI”

L’AQUILA – “La strumentalizzazione messa in atto dal centrosinistra sui Nuclei di cure primarie, con l’avallo di alcuni sindacati, ha raggiunto livelli imbarazzanti portando la discussione sul piano di una sceneggiata orchestrata per meri scopi politici. L’arroganza con la quale vengono trattate questioni importanti che riguardano la tutela del diritto alla salute dei cittadini è emblematica della mancanza di volontà di un confronto civile e rispettoso”.

Così Tiziana Del Beato, consigliere al Comune dell’Aquila, candidata con Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo, inetrvenendo a seguito del Consiglio comunale straordinario aperto, che si è tenuto ieri pomeriggio a Palazzo Margherita, sulla vicenda dei Nuclei di cure primarie.

“Come è già stato ribadito in più occasioni, anche dallo stesso manager della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Ferdinando Romano – aggiunge la ricercatrice del Consiglio nazionale delle Ricerche – Fino alla imminente stipula del nuovo accordo regionale non si potrà procedere a nuovi subentri che non siano legati ai requisiti strettamente connessi alle norme in materia contrattuale di Unità Complessa di Cure Primarie, con indennità più sostanziose”.

“Cavalcare l’onda della protesta, a due settimane dal voto, restituisce l’esatta dimostrazione di come per alcuni sia possibile utilizzare anche il tema della sanità e del diritto alle cure con il solo scopo di portare avanti una campagna elettorale basata su proteste sterili e strumentali, che nulla hanno a che vedere con gli interessi dei cittadini ai quali i sindacati dovrebbero solo chiedere scusa”, conclude Del Beato.