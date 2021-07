NUMEROSI INCENDI NEL PESCARESE, VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

PESCARA – Numerose quadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara sono impegnate nelle operazioni di spegnimento di diversi incendi che nella tarda mattinata si sono sviluppati in più aree del Pescarese.

I roghi, alcuni dei quali, secondo le prime informazioni, piuttosto estesi, stanno interessando le campagne di Alanno, Manoppello, Lettomanoppello e Loreto Aprutino.

Si è alzato in volo anche l’elicottero, che al momento sta lavorando a Manoppello: l’incendio si sarebbe sviluppato in una zona non distante da alcune abitazioni.