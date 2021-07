NUOTO, 22 ABRUZZESI AI CAMPIONATI NAZIONALI ESTIVI: GARE A ROMA:JUNIORES, CADETTI E SENIORES

ROMA – Sono 22 gli abruzzesi che parteciperanno ai campionati nazionali estivi di nuoto al Foro Italico a Roma: dal 4 all’8 agosto saranno in gara le categorie Juniores, Cadetti e Seniores, mentre dal 9 all’11 la categoria Ragazzi. A rappresentare l’Abruzzo ci saranno gli atleti di sette società.

Hurricane: nei Ragazzi Lorenzo Candeloro (50 sl, 100 dorso), Lorenzo Fuschini (100 e 200 rana), Marco Varone (100 Rana), Isabella Cilli (100 sl), Giulia Taranto (100 dorso), Giulia Diodati (100 e 200 farfalla), e negli juniores Pietro Bertini (50 e 100 rana). Team Centro Italia: nei Ragazzi Mirko Chiaversoli (50 sl), Mario Di Berardino (100 sl), e negli Juniores Federico Iannicca (200, 400, 800 e 1500 sl), Antonella Vicaretti (50 e 100 sl), Mattia Gianfranco Anselmi (200 e 400 misti). Sds: nei Ragazzi Manuel Laudato (50 sl), Simone D’Adamo (100 dorso), Francesco Pennetta (100 Rana) e negli Juniores Christian Laudato (50, 100 e 200 dorso). 99 Sport L’Aquila: nei Cadetti Tommaso Di Ludovico (200 e 400 sl), nei Seniores Camilla Capannolo (50 e 100 farfalla). Acquarius Popoli: nei Cadetti Noemi Rossi (50 sl) e negli Juniores Azzurra Palumbo (200 rana, 200 e 400 misti). Sgt: nei Ragazzi Vittoria Azzurra Di Cesare (100 dorso). Esa Life: negli Juniores Federico D’Angelo (100 sl).

“Arriviamo davvero molto carichi e concentrati per questi campionati Italiani, l’appuntamento più importante della stagione agonistica , sperando di riportare a casa ottimi risultati. Siamo davvero molto orgogliosi – spiega il tecnico degli Hurricane Mattia Trignani – dei nostri sette atleti qualificati, i quali si stanno allenando davvero molto bene. Li vedo determinati e pronti per dare il loro 110% in questa importante manifestazione , che si svolgerà nella splendida cornice del Foro Italico. Sicuramente i nostri atleti scenderanno in vasca con la giusta cattiveria agonistica e con il coltello tra i denti”.

La Sgt Sport sarà presente con Vittoria Azzurra Di Cesare.

“Siamo felicissimi di questa qualifica – spiega il tecnico Cristian Di Sabatino – e tifiamo tutti per lei. Siamo abituati a vederla dare il massimo sempre e sarà così anche questa volta”.