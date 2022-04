NUOTO: AI CRITERIA DI RICCIONE TRE ORI E DUE BRONZI PER GLI ABRUZZESI

PESCARA – Abruzzo in evidenza nei Criteria Giovanili di nuoto che si sono tenuti a Riccione: cinque le medaglie portate a casa grazie a Lorenzo Fuschini (Asd Centro Nuoto Cepagatti) oro nei 100 e 200 rana, Lorenzo Salvati (Dimensione Nuoto L’Aquila) oro nei 200 farfalla, Lorenzo Candeloro (Asd Centro Nuoto Cepagatti) bronzo nei 50 dorso, e Giorgia Fabiani (Pinguino Nuoto) bronzo nei 100 rana. Fuschini, classe 2007, ha trionfato nei 100 rana con il tempo di 1’02″99 e nei 200 rana con 2’17″67; Candeloro (2005) è giunto terzo nei 50 dorso con 25″40.

“Ringrazio – ha commentato il tecnico del Centro Nuoto Cepagatti, Mattia Trignani – i dieci ragazzi e ragazze che hanno gareggiato nella sei giorni dei Criteria. Siamo tornati con importanti conquiste e consapevolezze, oramai ci è chiaro che siamo una squadra molto competitiva a livello giovanile, in Abruzzo e fuori. Per questo, non vogliamo lasciare nulla al caso per fare meglio e rafforzare le motivazioni e la concentrazione”. ù

Salvati, classe 2008, ha dominato la sua categoria, imponendosi con il tempo di 2’07”90, migliorando di gran lunga il suo personale. “Una gara che stavamo preparando al meglio da tempo perché Lorenzo ha delle caratteristiche che lo rendono molto performante soprattutto nei 200 farfalla – ha commentato Mario Di Massimo, tecnico della DNA – Questa vittoria è il risultato di mesi di allenamenti e di grande attenzione nei confronti della tecnica, ma soprattutto di impegno e forza di volontà, caratteristiche che contraddistinguono questi ragazzi, capaci di coniugare sport e scuola ottenendo anche grandi soddisfazioni”.

Fabiani, classe 2008, medaglia di bronzo nei 100 rana. “Questa medaglia è la conferma del lavoro che stiamo portando avanti da anni. Dopo le medaglie del 2018 e del 2019, grazie ad un grande lavoro di squadra – ha detto il direttore tecnico della Pinguino Nuoto Avezzano Nazzareno Di Matteo – portiamo a casa questo altro grande risultato che è da condividere con i fisioterapisti, i tecnici, gli atleti e tutti coloro che lavorano con noi”.