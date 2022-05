NUOTO: DUE ABRUZZESI IN NAZIONALE GIOVANILE PER COPPA COMEN

PESCARA – Due gli atleti abruzzesi convocati nella nazionale giovanile per partecipare alla Coppa Comen-Mediterranean Cup, in programma a Limassol (Cipro) dal 3 al 5 giugno, dedicata alla categoria Ragazzi-Ragazze: si tratta di Mirko Chiaversoli (Team Centro Italia Avezzano), classe 2006, e Lorenzo Fuschini (Centro Nuoto Cepagatti), classe 2007.

“La convocazione di Lorenzo in Nazionale Giovanile – spiega il tecnico del Cn Cepagatti Mattia Trignani – rappresenta per me motivo di orgoglio assoluto , darà una spinta ulteriore a me, a lui ed a tutta la squadra per lavorare ancora meglio. Diciamo che è stata la ciliegina sulla torta dopo le ottime prestazioni nei passati Criteria Nazionali Giovanili. Sicuramente ci godiamo il momento, ma abbiamo già la testa proiettata agli allenamenti per migliorarci e per affrontare al massimo questa Coppa Comen a Lymassol. Faccio pubblicamente i miei complimenti a Lorenzo , si è davvero meritato questa chance”.

Soddisfazione anche in casa del Team Centro Italia di Avezzano.

“La Mediterrean Cup o Coppa Comen è la trasposizione giovanile dei Giochi del Mediterraneo e dunque parliamo di una manifestazione davvero di rilievo. Dal 3 al 5 giugno 32 atleti italiani gareggeranno a Cipro contro gran parte dell’Europa. Mirko Chiaversoli va in quanto selezionato ovviamente dalla federazione a seguito degli ottimi risultati sia dei Criteria che degli assoluti primaverili dove è arrivato 7/o in finale Giovani, secondo della sua età. Per il ragazzo si tratta della prima esperienza in nazionale e del primo atleta in nazionale per Avezzano”.