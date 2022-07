NUOTO: L’ABRUZZESE PROCACCINI CONQUISTA DUE MEDAGLIE ALL’EUROPEAN YOUTH OLIMPIC FESTIVAL

PESCARA – Valentina Procaccini, classe 2008, di Montesilvano (Pescara), talento del nuoto italiano in forza al Circolo Canottieri Aniene, ha conquistato due medaglie per la nazionale giovanile nella prima giornata di gare di nuoto all’European Youth Olimpic Festival (Eyof), evento organizzato dai Comitati Olimpici di 44 nazioni europee in corso di svolgimento a Banska Bystrica (Slovacchia).

L’atleta abruzzese ha conquistato la medaglia d’oro con la staffetta mista 4×100 sl e quella d’argento nei 400 sl, con il tempo di 4’20”03, un centesimo davanti alla Avdic (Bosnia ed Erzegovina).

La Procaccini ha partecipato alle batterie dei 200 sl, qualificandosi per la semifinale di stasera con l’ottavo tempo, 2’06”79.

Organizzato sotto il patrocinio del CIO, e vanto dei Comitati Olimpici Europei con 25 anni di tradizione, l’Eyof è il primo evento multisportivo europeo di punta rivolto ai giovani atleti dai 14 ai 18 anni. C’è un’edizione invernale e una estiva, che si svolgono in cicli biennali, in anni dispari.