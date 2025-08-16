NUOTO: PIERPAOLO DI PAOLO FIRMA IL NUOVO RECORD REGIONALE ASSOLUTO AI CAMPIONATI DI CATEGORIA

LANCIANO – Risultati positivi per la società del Lanciano Sport Center ai Campionati Italiani di Categoria di nuoto, disputati per la prima volta nella piscina di Chianciano Terme.

Pierpaolo Di Paolo, impegnato nelle gare a dorso Juniores, ha conquistato un 7° posto nei 200 dorso, fermando il cronometro a 2’05”57: un tempo che vale il nuovo record regionale assoluto. Per lui anche la 9ª posizione nei 100 dorso e la 14ª nei 50 dorso, a conferma di un percorso di crescita costante.

Al fianco di Pierpaolo, la compagna di squadra Martina Capuzzi ha gareggiato nei 100 e 200 rana Juniores. Nei 100 ha stabilito il proprio primato personale, classificandosi 14ª, mentre nei 200 ha chiuso al 24° posto.

La spedizione della Lanciano Sport Center si conclude quindi con un bilancio soddisfacente: due atleti capaci di competere con i migliori nazionali, nonostante la giovane età, dimostrando determinazione e carattere nell’appuntamento più importante della stagione.

“Faccio i complimenti ai ragazzi per il carattere che hanno dimostrato di avere – sottolinea in una nota l’allenatore Luca Fasoli – facendosi trovare pronti nell’appuntamento conclusivo della stagione. Ora è il momento di un po’ di meritato riposo, ma siamo già pronti a ripartire con grande entusiasmo per affrontare le nuove sfide”.