NUOTO, PRESENTATA STAMANE PRIMA NUOTATA “CITTA’ DI PESCARA”

PESCARA – Si è tenuta questa mattina, presso la sala consiliare del Comune di Pescara, la conferenza stampa di presentazione della 1a edizione della “Nuotata Città di Pescara”, manifestazione non competitiva di nuoto in acque libere in programma per sabato 7 agosto alle ore 9:00. La punzonatura si terrà presso il lido Panta rei beach di Pescara, mentre arrivo e partenza sono localizzate presso La Nave di Cascella. L’iniziativa è promossa dall’ASD Pescara Open Water in collaborazione con il Comune di Pescara, l’assessorato allo Sport, l’assessorato alle Politiche per la disabilità, il Circuito Adriatico Acque libere (CAAL) e l’ente di Promozione sportiva UISP Abruzzo e Molise.

“Si tratta di un bellissimo composto di vari eventi – ha detto l’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli – perché coinvolge anche molti ragazzi diversamente abili e, in nome della solidarietà, anche la Fidas, allo scopo di sensibilizzare le persone alla donazione di sangue. Una manifestazione che abbiamo supportato perché, nella prima estate della Bandiera Blu a Pescara, le nostre acque accoglieranno oltre 150 partecipanti da diverse regioni d’Italia”.

Per l’assessore alle Politiche per la Disabilità, Nicoletta Di Nisio, <si tratta di una manifestazione molto importante perché è noto che la pratica sportiva sia di fondamentale importanza per la vita dei diversamente abili, sia sotto il profilo relazionale che di crescita dell’individuo verso una migliore condizione personale. Ringrazio per questo gli organizzatori>. Per Raffaella Cordisco, dell’Asd Pescara Open Water, <l’aspetto agonistico, per quanto importante, non prevale sugli altri. Non si tratta di una gara competitiva ma di un momento di grande rilievo sociale, cui parteciperanno, in quanto questa è una delle sei tappe che coinvolgono Abruzzo e Marche, ben 150 ragazzi. Invito quindi tutti a partecipare>.