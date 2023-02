NUOVA ACROPOLI L’AQUILA, “LA CITTA’ X LA CITTA'”: RACCOLTI 150 CHILI DI RIFIUTI

L’AQUILA – Dopo il successo delle passate edizioni, Nuova Acropoli L’Aquila torna a presentare, anche nel 2023, il progetto “La città X la città”, che vede i volontari dell’associazione in prima linea per dare vita ad attività rivolte alla salvaguardia ed alla valorizzazione del bene comune.

Ieri, domenica 26 febbraio, i 20 volontari presenti, muniti di guanti, sacchi e tanta buona volontà, si sono impegnati nel pulire e ridare lustro alle aree verdi del Parco del Castello, di Viale Ovidio e dell’area di San Basilio.

“Un vero atto di amore per L’Aquila – si legge in una nota – che ha portato a raccogliere circa 150 kg di rifiuti, in particolare plastica, bottiglie di vetro, e gli immancabili mozziconi di sigaretta. I frequentatori del centro storico hanno apprezzato l’operato dei volontari, ringraziandoli per il servizio utile reso alla comunità”.

L’intento del progetto “La Città X la Città”, che anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio dal Comune di L’Aquila, è quello di “dimostrare che ‘insieme’ si può fare qualcosa di prezioso per il bene comune e nasce dalla Filosofia Attiva proposta da Nuova Acropoli che ricerca, riflette e pratica i valori umani più belli”.