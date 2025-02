NUOVA AZIENDA REGIONALE DELLE AREE PRODUTTIVE ARUAP: VIA ALLA FASE DELLE AUDIZIONI IN COMMISSIONE

L’AQUILA -La seduta straordinaria e congiunta delle Commissioni “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” e “Bilancio, Affari generali e Istituzionali”, con i presidenti Nicola Campitelli, che ha guidato i lavori, e Vincenzo D’Incecco, ha aperto questa mattina la settimana politica del consiglio regionale abruzzese.

Come si legge in una nota, in esame c’era come unico punto all’ordine del giorno il progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Processo di riassetto complessivo, riorganizzazione ed implementazione delle aree industriali regionali. Avvio del progetto di fusione tra l’Azienda regionale delle aree produttive (Arap) ed il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Pescara – Chieti (Csi)”.

La proposta dovrebbe portare a compimento la fusione tra Arap e Csi con l’istituzione della nuova azienda Aruap, Azienda Regionale Unica delle Aree Produttive. Sono intervenuti in audizione, Antonio Morgante, direttore generale Arap; Carmine Ranieri, segretario generale Cgil Abruzzo Molise, con Luca Fusari, segretario generale Cgil per la funzione pubblica. L’iter di approvazione del progetto di legge, proseguirà con le audizioni da fissare per le prossime sedute.