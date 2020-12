NUOVA BASKET AQUILANO: AL CESTISTA FILONI IL PREMIO CONI ‘TUTELA TALENTO ATLETICO’

Grande soddisfazione nell’ambiente sportivo e cestistico cittadino per l’assegnazione a Niccolò Filoni del Nuovo Basket Aquilano del Premio 2020 Tutela del Talento Atletico, lo speciale riconoscimento che il Coni Abruzzo riserva per i migliori talenti scelti in ogni disciplina sportiva.

L’atleta del club del PalaAngeli, quest’anno in prestito in Serie A2 a Ferrara dove sta giocando da protagonista, è risultato il primo classificato per la categoria Basket, anche in virtù delle splendide prestazioni con la maglia azzurra, con la quale ha preso parte, da capitano, ai campionati Europei 2019 Under 18 svoltisi in Grecia e nell’anno precedente alle Olimpiadi Giovanili Under 18 di Buenos Aires, vincendo in quell’occasione tra l’altro la medaglia di bronzo individuale nella Gara delle Schiacciate.

Filoni, tra l’altro, è l’unico atleta di ogni disciplina della città dell’Aquila nell’elenco dei 16 premiati dal Coni, in una cerimonia che si svolgerà oggi in diretta sui canali social del Comitato.

Il Premio è stato assegnato anche al Nuovo Basket Aquilano, per le attività da svolgere in favore delle categorie giovanili, riconoscimento che evidenzia ancora una volta la valenza e la considerazione unanime rivolta alla società aquilana.

Queste le dichiarazioni di Niccolò Filoni e del presidente del club, Roberto Nardecchia.

“Sono particolarmente contento ed orgoglioso di poter rappresentare la mia città in una occasione così importante per lo sport Abruzzese. Ringrazio il Coni per l’assegnazione del Premio che assolutamente intendo condividere idealmente con tutti i ragazzi del PalaAngeli.”, ha detto Filoni.

“Il riconoscimento a Niccolò ci riempie di soddisfazione e lo interpretiamo inoltre, come siamo certi piacerebbe anche a lui, come il riconoscimento all’impegno dei tanti ragazzi e ragazze che hanno speso il loro tempo con un pallone in mano insieme a noi. Tutti con passione, orgoglio e seguendo la nostra filosofia da sempre: divertirsi crescendo insieme.”, ha aggiunto Roberto Nardecchia.

LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO BIONDI E DELL’ASSESSORE FABRIZI

“L’importante riconoscimento conferito dal Coni al cestista Niccolò Filoni, unico aquilano ad essere insignito del Premio 2020 Tutela del Talento Atletico, conferma le grandi qualità del giovane sportivo che già milita nel campionato professionistico di A2 a Ferrara ed è nel giro della nazionale azzurra.

Un premio che riempie di orgoglio: a lui giungano le nostre sincere congratulazioni, che estendiamo anche allo staff e ai tecnici della società Nuovo Basket Aquilano, dove Filoni e nato e cresciuto sportivamente prima di salire alla ribalta nazionale della palla a spicchi”.

Lo dichiarano il sindaco dell’Aquila e Pierluigi Biondi e l’assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi.

