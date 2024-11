NUOVA BRETELLA FERROVIARIA: CAMBIANO DUE CORSE SULMONA-L’AQUILA E PENDOLARI TEMONO DISAGI

SULMONA – Due corse della Sulmona-L’Aquila cambiano binario e finiscono sulla Pescara-L’Aquila, la tratta della bretella ferroviaria che sarà inaugurata il prossimo 15 dicembre.

Ad annunciarlo al comitato pendolari è stata Trenitalia. “In via sperimentale, essendoci ancora dei lavori in corso per sistemare la viabilità di accesso alla stazione e per la realizzazione del sottopasso, d’intesa con l’assessorato ai Trasporti, Trenitalia effettuerà una coppia di corse Pescara-L’Aquila dal lunedì al sabato, con partenza da Pescara alle 12.17 e ritorno da L’Aquila alle 19.27 – spiegano da Trenitalia, facendo notare che – Non è possibile ampliare i volumi di esercizio in quanto l’orario grafico, composto dalle tracce rilasciate da Rfi, supera già la capacità disponibile della rete e, dunque, una traccia aggiuntiva interferisce con le corse esistenti andandone ad aumentare i tempi di percorrenza”.

“Una situazione che non scompone la programmazione ma che comunque – secondo i pendolari – crea qualche disagio anche per le sole due corse oggetto di modifica. Un disagio non tanto relativo allo spostamento delle corse, ma per il fatto che i treni della Pescara-L’Aquila non osservano tutte le fermate. Inoltre, con il capolinea a Santa Rufina, ci sarebbero problemi per raggiungere la stazione ferroviaria di Sulmona”. Trenitalia ha inoltre fatto sapere che, nel 2025, “è prevista la chiusura quadrimestrale della tratta Pescara-Sulmona per i lavori relativi al raddoppio del binario, quindi la circolabilità sarà interdetta”.