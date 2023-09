NUOVA CASA DELLO STUDENTE ALL’AQUILA: ROTELLINI SOLLECITA L’ACCELERAZIONE DELLA PRATICA

L’AQUILA-“Ho richiesto la convocazione della Terza commissione (Politiche sociali, culturali e formative) affinché si discuta e venga individuato un percorso utile per accelerare il processo di progettazione e ricostruzione della casa dello studente negli spazi dell’ex scuola media Carducci”. Lo annuncia il consigliere comunale Lorenzo Rotellini di L’Aquila coraggiosa.

“A tutt’oggi”, prosegue, “infatti, il Comune dell’Aquila non ha ancora ricevuto da parte dell’Adsu, per tramite del notaio incaricato, né l’atto di permuta con l’area di via XX Settembre (dove insisteva la Casa dello studente sino al 6 aprile 2009) con quella di viale Duca degli Abruzzi – dove sorgerà il nuovo studentato – né la somma prevista, ammontante a 91mila euro. Si tratta dell’ultimo step, quello mancante e decisivo, come è stato riferito in aula durante un Consiglio comunale a fronte di una mia specifica interrogazione. E, nonostante le sollecitazioni, l’Azienda per il diritto agli studi dell’Aquila non ha mai risposto alle sollecitazioni formulate. Ritengo che su un tema così importante sia necessario venga fatta chiarezza in tempi rapidi per fornire risposte alla città e ai tanti studenti universitari che hanno bisogno di un alloggio”.