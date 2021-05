NUOVA CASERMA IN VIA PANELLA, VIGILI DEL FUOCO RIBADISCONO IL LORO “NO”

L’AQUILA – “Al fine di una verifica dello stato di quanto disposto dallo schema di ‘Accordo tecnico di attuazione’ tra Comune e Dipartimento dei vigili del fuoco per la realizzazione della sede del comando provinciale dei vigili del fuoco dell’Aquila, siamo stati convocati dalla Commissione consiliare ‘Garanzia e controllo’, dove abbiamo ribadito la nostra netta contrarietà a questa opera pubblica che, realizzata in via Panella, sarà inutile per i vigili del fuoco stessi e dannosa per la città. Con 12 milioni di euro stanziati da anni e subito spendibili, gli aquilani hanno il dovere di pretendere ben altro”.

Così il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco e rappresentante della maggioranza assoluta del personale operativo dell’Aquila, riassume la sua posizione di contrarietà espressa anche in questa occasione, unitamente a tutte le altre sigle sindacali presenti, tranne una.

“Nel 2019 – ricordano Elio D’Annibale e Ermanno Pitone, rispettivamente segretari regionale e provinciale del Conapo – fu proprio il Dipartimento Vvf a stabilire che per ricostruire una sede adeguata alle esigenze del comando dell’Aquila occorre un’area di circa 22.000 metri quadrati e che doveva essere realizzata in un’altra zona perché l’area attuale non è più idonea ad ospitarla. Tant’è che concordammo di puntare sulla ex caserma Rossi e poi, come seconda ipotesi avanzata dallo stesso Dipartimento, all’area di Coppito dove è presente la nostra direzione regionale. Peccato che entrambe le ipotesi sono ben presto sfumate e peraltro siamo ancora in attesa di capirne i veri motivi”.

“In Commissione, quindi – riferiscono – abbiamo semplicemente chiesto che in considerazione del fatto che si dispone di fondi sufficienti e che la città dell’Aquila è in piena fase di ricostruzione, il Dipartimento Vvf e il Comune dell’Aquila hanno il dovere di realizzare un’opera pubblica al passo con i tempi e funzionale alle esigenze dei vigili del fuoco stessi, in una zona adeguata che non può essere certamente quella a ridosso del cimitero monumentale. Ecco perchè ci siamo appellati ai consiglieri che saranno chiamati a rinormare quella zona di città, chiedendo loro di non votare in sede di consiglio comunale nessun provvedimento che agevoli la costruzione della caserma nell’area di via Panella, con la consapevolezza che in tal caso non farebbero uno sgarbo istituzionale ai vigili del fuoco, peraltro cittadini, contribuenti nonché elettori, ma, al contrario, ne promuoverebbero e agevolerebbero il benessere e il lavoro”.

“Infine – terminano D’Annibale e Pitone – ringraziamo la V Commissione consiliare, a cominciare dal presidente Giustino Masciocco, e in particolare il capogruppo del Pd Stefano Palumbo per averne chiesto la convocazione e l’assessore all’Urbanistica e Pianificazione Daniele Ferella per la riconfermata disponibilità a lavorare tutti insieme nel senso da noi auspicato, che peraltro è lo stesso concordato nel 2019 proprio con l’ex ministro della Lega Salvini. Siamo certi che sia la posizione anche dell’intera maggioranza e che, quindi, si agisca di conseguenza”.