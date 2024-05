NUOVA CITTADELLA GIUDIZIARIA A CHIETI: ECCO IL PROGETTO ESAMINATO IN COMUNE

CHIETI – La proposta di progetto dei lavori di ampliamento dell’attuale palazzo di Giustizia di Chieti, che prevede la rifunzionalizzazione dell’edificio adiacente, noto come vecchio ospedale, per oltre 2300 metri quadrati, e la costruzione nello stesso ambito di un altro edificio, destinato a uffici, archivio e servizi per un totale di 1.800 metri quadrati, è stata esaminata nel corso di un incontro al quale hanno preso parte il sindaco Diego Ferrara, il presidente del Tribunale Guido Campli, il procuratore capo della Repubblica, Giampiero Di Florio, insieme a Giovanni Legnini, che della questione si occupò nelle vesti di sottosegretario di Governo, al direttore dell’Agenzia del Demanio Abruzzo e Molise, Francesco Tarricone, al presidente dell’Ordine degli Avvocati, Goffredo Tatozzi.

“Abbiamo lavorato su questa ipotesi che non solo mantiene gli uffici in centro storico, evitando così uno svuotamento che Chieti ha già vissuto negli anni e che ha portato alla perdita di una mole consistente di popolazione residente e di servizio agli uffici, ma avrà un percorso concomitante a una serie di opere che produrranno servizi agli edifici, ad esempio i parcheggi – ha detto Ferrara parlando della cittadella giudiziaria che si vorrebbe realizzare nel centro di Chieti – Non è casuale la vicinanza della zona con il parcheggio di via Ciampoli, ormai in via di realizzazione, nonché con il Terminal, dove stanno per riprendere i lavori di montaggio della scala mobile che consentirà l’utilizzo di altri stalli e, infine, anche con piazza Garibaldi, dove sta per partire il cantiere della riqualificazione con la costruzione di un parcheggio interrato, infrastrutture dove potremo destinare un numero importante di parcheggi a servizio degli uffici giudiziari, recuperando per la città quelli di largo Cavallerizza. La scelta di agire sulle attuali ubicazioni, che sottoporremo al più presto agli uffici ministeriali competenti, anziché optare per una delocalizzazione che creerebbe nuovi vuoti nel cuore del nostro centro storico, reputiamo sia la migliore anche nell’ottica del risparmio sulle locazioni, vagliando la possibilità di procedere all’acquisizione dell’attuale palazzo del Tribunale dalla Spa pubblica Invimit che ne è proprietaria”.