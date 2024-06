NUOVA GIUNTA A TERAMO: IL PD, “ABBIAMO DAVANTI SFIDE FONDAMENTALI PER LA CITTA'”

TERAMO – Con la nomina della nuova Giunta e la distribuzione di tutte le deleghe da parte del Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, possiamo ripartire con rinnovato impegno nel portare avanti il programma di governo della Città. Il Partito Democratico, “al quale il Primo Cittadino ha attribuito la responsabilità di importanti e delicati settori, continuerà, a partire dalle donne e dagli uomini che lo rappresentano sia in Giunta che in Consiglio, a dare il proprio contributo quotidiano per la crescita e lo sviluppo dell’intera Comunità cittadina. La composizione di una giunta è sempre un adempimento complesso che richiede di mediare politicamente, di fare scelte utili a mettete in campo la squadra giusta al raggiungimento degli obiettivi per la Città e che, spesso, pone di fronte a scelte che coinvolgono anche la sfera emotiva”.

“Per questo, nell’augurare buon lavoro alla nuova Giunta, ringraziamo il Sindaco, le donne e gli uomini che hanno dato la propria disponibilità a ricoprire la carica di assessori e gli assessori uscenti per quanto fatto fin qui al servizio dei propri concittadini. Le sfide che abbiamo davanti a noi segneranno il destino di Teramo città e dell’intera provincia. Abbiamo bisogno di un rilancio forte e di una accelerazione sui cantieri, sulla cura dell’intero territorio comunale, sulla lotta alle povertà, su nuove strategie occupazionali. Bisogna continuare con tenacia il confronto, anche acceso, con la Regione sul rilancio dell’offerta sanitaria pubblica e sul recupero dell’ex manicomio. Il Partito Democratico continuerà a perseguire con forza le idee e gli obiettivi sui quali i cittadini di Teramo hanno espresso la loro fiducia”.