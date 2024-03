NUOVA GIUNTA REGIONALE: MARSILIO, “COPERTA SEMPRE CORTA, RAGIONIAMO SERENAMENTE CON RESPONSABILITA'”

TERAMO – “Consiglio a tutti di fare pochi nomi perché in questo momento è giusto, come dire, far posare la polvere, ragionare serenamente”.

Lo ha detto il neorieletto presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, di FdI, riferendosi al toto nomine che riguarda la nuova Giunta regionale dopo le elezioni di domenica che hanno consegnato uno storico bis.

“È normale che adesso si scatenino anche ambizioni personali, pretese dei partiti, la coperta è sempre corta – ha proseguito a margine dell’inaugurazione dell’Anno Accademico a Teramo – però il tutto va gestito nella tranquillità, nel senso di responsabilità. Adesso la cosa importante che devono sapere gli abruzzesi è che andiamo avanti, il lavoro che dobbiamo fare: noi siamo già al lavoro e siamo qui”.