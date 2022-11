ACIAM: DI CRISTOFANO, “VOTO A BIANCHINI PER RESPONSABILITA’, MA BASTA FORZATURE”

AVEZZANO – “La liturgia della politica poteva anche portaci a non votare o votare contro. H prevalso il senso di responsabilità. L’incidente è chiuso, ma il richiamo forte al comune con la maggioranza relativa dei soci pubblici di Aciam, è di non fare in futuro più forzature. Al neopresidente chiediamo di fare gli interessi di tutti i soci”.

Così nell’intervista streaming il sindaco di Magliano dei Marsi, Pasqualino Di Cristofano in riferimento allo scontro che si verificato con la nomina di Maurizio Bianchini, fedelissimo del sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, a presidente dell’Aciam, l’azienda di gestione dei servizi di igiene ambientale per 48 comuni marsicani.

Pur avendo votato nell’assemblea dei soci del 15 novembre, una parte dei sindaci del centrodestra, in particolare di Fratelli d’Italia, hanno poi platealmente contestato la nomina, a cominciare dai primi cittadini Di Cristofano, di Celano, Settimio Santilli, di Fratelli d’Italia, e con loro i sindaci di Trasacco, Cesidio Lobene, di Carsoli, Velia Nazzaro, di Ovindoli Angelo Ciminelli, di Canistro, Gianmaria Vitale, di Pescina Mirko Zauri, di Scurcola Marsicana, Nicola De Simone.

“Se noi come ripeto abbiamo avuto atteggiamento responsabile, lo stesso non si può dire da parte del comune di Avezzano, che proprio in virtù di Comune guida doveva condividere le scelte. L’Aciam è azienda che sta importanti investimenti, nell’impianto di Aielli, e in quello che dovrà produrre biogas. La priorità era quella di dare continuità all’azienda, che sta ben operando, con esercizi oramai in utile e che già la prossima settimana avrà scadenze importanti da affrontare sul fronte finanziario”.

Oltre ai 48 comuni, va ricordato, socio privato dell’Aciam è la Tekneko Srl di Avezzano, dell’imprenditore Umberto Di Carlo, importante realtà del centro Italia nel settore raccolta e trattamento rifiuti, che detiene il 48,6% delle azioni. Secondo socio è il comune di Avezzano, con il 12,2% delle quote, a seguire tutti gli altri comuni.

Bianchini è uomo di fiducia di Di Pangrazio, sindaco civico e bipartisan, che è tornato al suo posto dopo la fine della sospensione dalla carica, prevista dalla legge Severino, grazie all’assoluzione nel processo che lo vedeva imputato per peculato. Un ex dipendente del gabinetto del sindaco, Bianchini, con un passato nell’amministrazione del sindaco di centrodestra, Armando Floris, e come esponente di Forza Italia e, più di recente, di Fratelli d’Italia, partito per il quale ha ricoperto, per un breve periodo, incarichi nella segreteria provinciale. Poi appunto l’approdo alla corte di Di Pangrazio.

Succede alla guida dell’Aciam all’avvocato Antonio Milo, nominato appena lo scorso 7 luglio, dimessosi “per motivi familiari e per i numerosi impegni di lavoro”, subentrato a sua volta ad Annamaria Taccone, già candidata sindaco per Forza Italia, in carica dal 2019. Anche l’elezione di Milo, va ricordato, è stata espressione di Di Pangrazio.