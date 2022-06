NUOVA IMPENNATA CONTAGI COVID E VARIANTI: INTERVISTA AL DOTTOR GRIMALDI, LA DIRETTA

L’AQUILA – Ieri il bollettino regionale sulla pandemia del covid ha registrato 920 nuovi positivi, in forte aumento rispetto la settimana precedente. Alto anche il tasso di positività dei tamponi, al 14,83%. Il numero degli abruzzesi attualmente positivi è risalito a 17.345, di cui 126 ricoverati in ospedale nei reparti ordinari, uno soltanto in terapia intensiva. A spingere i contagi in alto sono le sottovarianti Omicron 4 e 5, ancora più infettive della Omicron 2.

Questo lo scenario oggetto dell’intervista ad Alessandro Grimaldi, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, da oltre due anni sul fronte della guerra al coronavirus, nonché riconfermato segretario regionale Anaao Assomed.