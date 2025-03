NUOVA LEGGE REGIONALE SULLE RINNOVABILI: CIA ABRUZZO, “SI TUTELINO I TERRENI AGRICOLI”

PESCARA – “Cia Agricoltori Italiani Abruzzo esprime forte preoccupazione per la proposta di legge regionale riguardante l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, così scrive l’associazione in una nota. “Il provvedimento, che sarà discusso a breve in consiglio regionale, rischia di compromettere irreversibilmente il settore agricolo abruzzese a causa della conversione indiscriminata di terreni coltivabili in siti per impianti di energie rinnovabili”.

“La transizione energetica è un obiettivo fondamentale”, dice Nicola Sichetti, presidente di Cia Abruzzo, “ma non possiamo permettere che avvenga a discapito della nostra agricoltura. I terreni agricoli non sono un’opzione di riserva per le energie rinnovabili: sono una risorsa strategica per l’economia, la sicurezza alimentare e la tutela del paesaggio”.

Cia Abruzzo sottolinea i rischi derivanti dall’occupazione dei suoli agricoli: “la perdita di superfici coltivabili, il degrado del paesaggio rurale e potenziali impatti ambientali negativi”.

“Non siamo contro, ma chiediamo un’applicazione intelligente delle fonti rinnovabili. La Regione Abruzzo deve garantire una normativa che tuteli gli agricoltori e permetta uno sviluppo armonico tra energia e agricoltura”, conclude Sichetti invitando il consiglio regionale a rivedere la proposta di legge introducendo misure che salvaguardino il settore agricolo, evitando di sottrarre ai coltivatori terreni indispensabili per la produzione agroalimentare di qualità.