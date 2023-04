NUOVA LEGGE URBANISTICA ABRUZZO: A SANTA MARIA IMBARO INCONTRO ORDINE INGEGNERI CHIETI

SANTA MARIA IMBARO – Un incontro dedicato alla nuova legge urbanistica della Regione Abruzzo, per approfondire la nuova norma sul governo del territorio – approvata lo scorso gennaio – e porre al centro del dibattito le modalità di applicazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati come la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione urbana e la semplificazione delle procedure al fine di arrivare a una pianificazione territoriale completamente diversa rispetto a quanto fatto fino ad oggi in Abruzzo.

L’evento, promosso e organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Chieti, si terrà domani, 27 aprile, dalle ore 15:30 alle 18:30, nell’Auditorium Patto Territoriale Sangro Aventino, in Via Nazionale a Santa Maria Imbaro (Chieti),

“La nuova legge urbanistica della Regione – fa sapere in una nota Massimo Staniscia, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti – vuole rispondere alle mutate esigenze del mondo contemporaneo, ponendo particolare attenzione alla qualità della vita, all’accessibilità e alle fragilità, alla riduzione del consumo di suolo e delle risorse ambientali ed energetiche. L’incontro è pensato per approfondire questi temi e avviare un confronto costruttivo tra gli ingegneri, la Regione Abruzzo e i Comuni, in modo da agire concretamente e di concerto sulla pianificazione territoriale, efficientandola e iniziando a lavorare su strategie urbanistiche sostenibili e innovative”.

Oltre al presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti, Massimo Staniscia, al dibattito interverranno: Nicola Campitelli, assessore all’Urbanistica e Territorio per la Regione Abruzzo; l’architetto Vincenzo Pellegrini, responsabile segreteria Assessorato Urbanistica della Regione Abruzzo e l’architetto Sabrina Cataldi, responsabile Ufficio programmi, norme e programmi integrati della Regione Abruzzo.