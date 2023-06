“NUOVA LEGGE URBANISTICA, QUALE DOMANI?”: INCONTRO A L’AQUILA

L’AQUILA – “Nuova legge urbanistica, quale domani?”.

Si terrà domani, giovedì 15 giugno, alle ore 15.30, a Palazzo Fibbioni all’Aquila, l’incontro organizzato dall’assessore comunale della Lega Francesco De Santis con il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore regionale Nicola Campitelli per discutere con i tecnici ed i professionisti aquilani la nuova legge urbanistica in discussione in queste settimane in Consiglio regionale.

Tanti i temi da affrontare e discutere per capire l’impatto della nuova normativa, a partire dalla pianificazione dei comuni delle aree interne.