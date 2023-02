NUOVA PESCARA, DI BENEDETTO: “COMPENSAZIONI PER AREE INTERNE”

PESCARA – “Mentre ci aspettiamo di portare a termine il secondo progetto di legge sulla Nuova Pescara, non possiamo non guardare al resto della regione e cioè alle sue aree interne: se c’è la forza per investire su una realtà metropolitana, ci devono essere nel contempo le forze per l’elemento solidale. Ossia: dalla costa che indirizzi compensatori ci saranno per le aree interne?”.

È questo il nucleo dell’intervento del consigliere regionale Americo Di Benedetto durante il dibattito sull’approvazione della nuova legge per la Nuova Pescara che dovrebbe slittare al 2027 l’unione dei comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano.

“Se qui c’è una storia centenaria, nelle aree interne c’è una storia millenaria – ha proseguito – e allora chiedo che provvedimenti sono previsti per la sanità o i trasporti per l’Abruzzo interno. Vedo delle difficoltà – ha poi concluso – ed è bene non dimenticare mai che dalla vetta del Gran Sasso si vede il mare e allora vorrei che non si divida politicamente ciò che la natura non ha diviso”.