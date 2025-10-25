NUOVA PESCARA: NASCE COMITATO A MONTESILVANO, “FUSIONE SUBITO”

MONTESILVANO – Nasce il Comitato Montesilvano per Nuova Pescara che, in coordinamento con gli altri due comitati cittadini di Pescara e Spoltore, è stato istituito per richiedere “l’attuazione del Referendum popolare del 2014 per la fusione dei 3 comuni di Montesilvano, Spoltore e Pescara, nella città di Nuova Pescara, di circa 200 mila abitanti”.

Oggi la presentazione, nella sala consiliare del Comune.

Si tratta, ha spiegato il presidente Ermanno Falco, di “un’associazione civica trasversale ai partiti, che vuole sia dare voce alla volontà popolare, troppo a lungo disattesa dalla politica, sia rivendicare la grande città del medio Adriatico come una necessità organizzativa e infrastrutturale di tutto l’Abruzzo, anche quello interno, per aprirsi ad una dimensione europea”.

Secondo i promotori del comitato, “occorre far partire subito la nuova città, anche se, tra le prime azioni, occorrerà rivedere lo Statuto, eliminando la farraginosa struttura dei municipi, ed il peso di strutture pensate come poltronifici”.

A proposito dell’ipotesi di rinvio, il comitato ha annunciato che, in coordinamento con gli altri, “darà battaglia contro questa ulteriore misura dilatoria della nascita della nuova città”.

Il presidente ha annunciato, infine, una prossima conferenza del comitato, allargata a politici e attori, favorevoli e non, su indirizzi della pianificazione, e confronto di problemi ed istanze per la nuova città.