NUOVA PESCARA: “NO A LEGGE TRUFFA PER SLITTAMENTO PROGETTO”, DOMANI CONFERENZA STAMPA

PESCARA – “La nuova data proposta – 1° Gennaio 2027 – irride il referendum del 2014, cancella la Legge regionale del 2018, mortifica i cittadini, frena lo sviluppo del nostro territorio ed è propedeutica ad affossare definitivamente Nuova Pescara. Diciamo NO alla Legge truffa che andrà in aula, per l’approvazione, nei prossimi giorni. Salviamo Nuova Pescara!”.

È quanto si legge in una nota, a firma di 27 associazioni, nella quale viene annunciata per domani, martedì 31 gennaio, alle 11, davanti al Comune di Pescara, una conferenza stampa per ribadire il “No al progetto di legge regionale che intende spostare, per l’ennesima volta, la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore”.

A firmare Associazione “Nuova Pescara”, Pescara in Azione, Italia Viva, Radicali Abruzzo, Movimento 5 Stelle Pescara, Associazione La Grande Pescara, Federmanager Abruzzo e Molise, Consulta Clinica per il DEA di 2^ Livello, Confindustria Chieti Pescara, Comitato “Pescara Montesilvano Spoltore – Per crescere diventiamo Grandi”, Codacons Abruzzo, Confartigianato Pescara, Confesercenti Pescara, Cia Chieti Pescara, Confcommercio Pescara, Arco Consumatori, Ascom Abruzzo, Associazione S.A.L.E. Sviluppo Ambiente Lavoro Etica, Casartigiani Abruzzo, Consulta Clinica Osp. di II Livello, Consiglieri emeriti del Comune di Pescara, Arci Pescara, Salviamo Viale Marconi, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Fondazione Pescarabruzzo, Pano.Saline.Pp1.